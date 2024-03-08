Барби исполняется 65: как выглядела первая кукла, кто был ее прообразом и другие интересные факты

Кукла Барби стала культовой

Более 60 лет кукла Барби остается самой актуальной куклой. Это самая популярная игрушка для мальчиков и девочек в мире, которая стала также объектом коллекционирования взрослых.

9 марта Барби отмечает свое 65-летие. По случаю Дня рождения популярнейшей куклы мира, "Телеграф" подготовил для вас интересные факты о Барби.

Интересные факты о Барби

Созданная в 1959 году, Барби плохо продавалась и получала большое количество критики из-за откровенных женских форм. Однако уже в 1965 году ситуация изменилась — прибыль от продаж куклы составила 100 миллионов долларов.

Автор Барби — Рут Гендлер, назвала куклу в честь своей дочери, полное имя игрушки — Барбара Миллисент Робертс. Прообраз первой куклы – героиня комиксов для взрослых Бильд Милли, основатели которой подавали в суд на компанию Mattel (производителей Барби) за авторские права.

Автор Барби Рут Гендлер. Фото: Getty Images

Первая Барби была одета в черно-белый купальник, имела стройную талию и светлые волосы, завязанные в хвост. Одежду кукле нужно было покупать отдельно. Стоила первая Барби 3$.

Фото: Getty Images

Самая дорогая Барби стоила 302 500 долларов. Ее продали на аукционе в Нью-Йорке. На ней был розовый бриллиант в один карат Стефано Кантур. В то время как первая Барби, выпущенная компанией Mattel, была продана за 10 000 долларов.

Самой популярной и продаваемой моделью стала Барби с волосами, длиной до пяток. Эта кукла была выпущена в тираже 10 миллионов.

У Барби самый большой в мире гардероб. Для куклы за годы ее существования было создано более миллиарда платьев, костюмов и аксессуаров.

Кен, бойфренд Барби, был выпущен в 1961 году и назван в честь сына Рут Гэндлер. Его полное имя – Кеннет Шон Карсон. За время знакомства Барби и Кен так и не поженились.

Первая модель Кена. Mattel

С момента создания, Барби приобрела более 100 различных профессий, 45 национальностей и модификаций. Существует инклюзивная Барби, Барби с синдромом Дауна, Барби, потерявшая волосы в борьбе с болезнью рак, бодипозитивная Барби. Однако не существует беременной Барби от Mattel.

Дизайном некоторых платьев для Барби занимался кутюрье Джейсон Ву. Интересно, что он создал наряды для инаугурации первой леди США Мишель Обамы в 2009 году.

Напомним, что фильм "Барби", где главную роль сыграла Марго Робби, стал самым кассовым в 2023 году. Кинолента собрала 1,36 млрд долларов в мировом кинопрокате.