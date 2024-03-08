Барби исполняется 65: как выглядела первая кукла, кто был ее прообразом и другие интересные факты
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Кукла Барби стала культовой
Более 60 лет кукла Барби остается самой актуальной куклой. Это самая популярная игрушка для мальчиков и девочек в мире, которая стала также объектом коллекционирования взрослых.
9 марта Барби отмечает свое 65-летие. По случаю Дня рождения популярнейшей куклы мира, "Телеграф" подготовил для вас интересные факты о Барби.
Интересные факты о Барби
- Созданная в 1959 году, Барби плохо продавалась и получала большое количество критики из-за откровенных женских форм. Однако уже в 1965 году ситуация изменилась — прибыль от продаж куклы составила 100 миллионов долларов.
- Автор Барби — Рут Гендлер, назвала куклу в честь своей дочери, полное имя игрушки — Барбара Миллисент Робертс. Прообраз первой куклы – героиня комиксов для взрослых Бильд Милли, основатели которой подавали в суд на компанию Mattel (производителей Барби) за авторские права.
- Первая Барби была одета в черно-белый купальник, имела стройную талию и светлые волосы, завязанные в хвост. Одежду кукле нужно было покупать отдельно. Стоила первая Барби 3$.
- Самая дорогая Барби стоила 302 500 долларов. Ее продали на аукционе в Нью-Йорке. На ней был розовый бриллиант в один карат Стефано Кантур. В то время как первая Барби, выпущенная компанией Mattel, была продана за 10 000 долларов.
- Самой популярной и продаваемой моделью стала Барби с волосами, длиной до пяток. Эта кукла была выпущена в тираже 10 миллионов.
- У Барби самый большой в мире гардероб. Для куклы за годы ее существования было создано более миллиарда платьев, костюмов и аксессуаров.
- Кен, бойфренд Барби, был выпущен в 1961 году и назван в честь сына Рут Гэндлер. Его полное имя – Кеннет Шон Карсон. За время знакомства Барби и Кен так и не поженились.
- С момента создания, Барби приобрела более 100 различных профессий, 45 национальностей и модификаций. Существует инклюзивная Барби, Барби с синдромом Дауна, Барби, потерявшая волосы в борьбе с болезнью рак, бодипозитивная Барби. Однако не существует беременной Барби от Mattel.
- Дизайном некоторых платьев для Барби занимался кутюрье Джейсон Ву. Интересно, что он создал наряды для инаугурации первой леди США Мишель Обамы в 2009 году.
Напомним, что фильм "Барби", где главную роль сыграла Марго Робби, стал самым кассовым в 2023 году. Кинолента собрала 1,36 млрд долларов в мировом кинопрокате.