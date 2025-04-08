Залужный рассказал, как в секретном немецком штабе вместе с партнерами планировали операции ВСУ

Штаб удалось организовать при помощи Великобритании

Статья NYT о секретном украинско-американском штабе, который занимался помощью Украине в войне против России, недавно наделала шуму. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный приоткрыл занавес, как он создавался.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, после начала полномасштабной агрессии военная помощь от партнеров существенно возросла. Украина получила разнообразие оружия и техники, однако со всем этим возникли и новые вызовы — доставка и ремонт.

"Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", — объяснил Залужный.

Однако вскоре, отмечает экс-главком пришло понимание о необходимости совместного с партнерами оперативного штаба, который бы осуществлял оценку потребностей в оружии и технике исходя из планирования операций.

"Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность", — рассказывает он.

С помощью Великобритании, заявляет Залужный, эту идею удалось реализовать. Таким образом "Висбаден" получил второе дыхание.

"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы. Эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с нашими партнерами по поводу будущих военных операций и формирования потребностей под них", — рассказывает Залужный и публикует фото из одной из таких встреч в 2023 году.

Встреча в Висбадене 2023

О статье NYT

В конце марта 2025 года газета New York Times написала статью о тайном партнерство США и Украины во время полномасштабной войны. Журналист Адам Энтус рассказал свою версию того, как страны строили взаимодействие, доверие, и какого контрнаступления действительно ждали в 2023 году.

Секретный центр партнерства размещался в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. По утверждениям NYT, идея операции заключалась в том, чтобы ежедневно американские офицеры разведки искали спутниковые снимки и перехватывали сигналы для обнаружения российских позиций. Затем оперативная группа якобы передавала украинцам координаты, чтобы те могли наносить удары по врагу. Операция называлась Task Force Dragon.

Также в NYT писали о контрнаступлении ВСУ 2023 года и его провале. На этом примере в материале также показывалось секретное сотрудничество. Однако материал вызвал и критику. Так, например, заместитель министра обороны Украины в 2021–2023 годах Анна Маляр, в частности, раскритиковала заявления из части о контрнаступлении. По её словам, информация о распределении резервов между разными направлениями, о котором говорилось в статье, не соответствует действительности.

"Еще в статье NYT некорректно написано о ставке – и кто там что кому сказал. Эту ошибку допускают многие. Ибо думают, что на ставке обсуждаются секретные детали и планы военных операций. Это не так. О планировании военных операций обычно осведомлены несколько человек в государстве. Об этом не раз писали и говорили", — отмечала она.

Напомним, ранее мы писали о том, какие операции Украины, по информации NYT, серьезно разозлили американцев.