Мать не работает, а на плечах - двое школьников. Какая выплата ей предусмотрена

Женщина, которая самостоятельно воспитывает двух школьников, получит более 6 тыс. грн

Одинокие мамы продолжают получать от государства соцвыплаты. Их размер для каждой семьи индивидуален, но, как правило, зависит от количества детей в семье и их возраста, среднемесячного дохода женщины и прожиточного минимума.

Чтобы узнать, какую денежную помощь назначат неработающей маме, но занимающейся воспитанием двух школьников, "Телеграф" использовал специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Итак, если семья состоит из одинокой матери, которая не работает, двух детей в возрасте от 6 до 18 лет, а совокупный доход семьи за полгода составляет 0 гривен, то государство назначит этому домохозяйству помощь в 6392 гривны.

Соответственно, чем больше детей в семье или доход мамы, тем выше предполагается выплата для них.

Стоит пояснить, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если несовершеннолетний решит учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться маме до окончания учебного заведения студентом, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда одинокая мать в Украине может получить социальную выплату в 20 тысяч гривен.