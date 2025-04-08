Синегубова хотели убить на публике: все о задержании агента ФСБ, детали как из фильма про Бонда

Также диверсант хотел убить Вячеслава Задоренко

Убийство Синегубова (глава Харьковской ОВА) хотел совершить агент ФСБ России. Его задержали правоохранители. Подозреваемым является 55-летний мужчина родом из города Евпатория. В 2015 году он переехал в город Белгород и поддерживал российскую идеологию, поэтому попал в поле зрения спецслужб РФ.

Поражающие подробности из дела диверсанта рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Диверсант хотел убить Синегубова и Задоренко

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Многочисленные диверсии, убийство, террористические акты, покушение на убийство Вячеслава Задоренко и подготовка к убийству Олега Синегубова – у этого человека было двойное гражданство и скрывался от нас очень тщательно.

Для нас это дело началось 5 марта 2024 года. На Салтовке огнестрельное ранение в спину получил военный, он умер в скорой. Свидетель увидел раненого у подъезда и вызвал скорую, но спасти его было уже невозможно.

Следователи сразу бросились искать гильзу, потому что пули в теле не было, она прошла навылет, пробила легкие. Они заподозрили, что убийца мог следить за жертвой, а само нападение произошло в другом месте.

Полицейские решили восстановить маршрут военного в вечер нападения. Оперативники просмотрели камеры, поняли примерно, куда чаще всего ходил убитый. А потом взяли секундомер и прошли весь путь и выяснили: в тот вечер военный шел домой от молочного магазина, через спортивную площадку, по дорожке. Там металлоискатели нашли гильзу. А оперативники – двух свидетелей. От двух ребят, пробегавших неподалеку именно в момент нападения, следователи узнали, что убийца выпрыгнул из кустов, свидетели слышали крик: "Стой, с*ка!". Как мы узнали позже, этих двух ребят нападающий сначала тоже решил убить, но потом передумал.

Эксперты сразу обратили внимание – гильза нетипичная, от довольно редкого оружия. Это оказался спецпатрон к пистолету ПСС – еще советская разработка, и сейчас он состоит на учете только у российских спецподразделений. Тем временем оперативники продолжали изучать камеры и говорить с местными, уже знали, что убийца был в тот день в одной перчатке с пакетом. И, вероятно, поселился где-то поблизости, пока следил за жертвой. Благодаря уличным камерам установили примерно, где он мог жить, – и тут помог еще один свидетель. Правоохранители пошли опрашивать местных, расспрашивали о мужчинах из камер, описывали его приметы. И от одного из собеседников узнали – похожий мужчина оставил ему ключи от арендуемой квартиры. А на тех ключах был адрес с биркой, которые обычно покидают риэлторы.

Диверсант хотел убить Синегубова и Задоренко

Следователи по решению суда сразу зашли и обыскали квартиру, там уже никого не было, но нашли тот же пистолет. Самозарядная, бесшумная и беспламенная стрельба. Он невелик по размерам и разрабатывался именно для спецслужб КГБ и ГРУ. Произвели их всего 200 штук. На пистолете номер 048. Там же была кобура от него и шапка, в которой находился убийца, тротил и другие вещи. Там же мы смогли удалить образцы ДНК преступника и его отпечатки пальцев. Здесь уже следователям нетрудно было выяснить, что убийца арендовал это жилье по фальшивому паспорту, бланк был похищен из одного из учреждений в так называемой ЛНР, а в него вклеено фото убийцы. Но сам он бесследно исчез.

У меня держалось это дело в голове, потому что и оружие было необычным, и убитый – военнослужащий, хорошо делавший свое дело. А потом кто-то подрывает здание Шевченковской администрации. Затем по городу горят военные машины, следом ночью срабатывает взрывчатка у дверей МСЭК. Все эти дела расследуются отдельно, разные следователи, в разных районах города. Оперативники решают ездить под прикрытием на двух автомобилях по Шевченковскому району, маршрут выбрали вокруг места преступления. Записывали на регистратор прохожих. Просмотреть на уличных камерах сам момент поджога им не удалось из-за сбоя. Но благодаря им оперативники находят свидетеля. И от него получают описание человека в синей робе, которого видел там рядом. Его рассчитывают по другим камерам. После этого решают изучить записи с камер за период минимум месяц до событий.

Оперативники сравнивают записи со своих регистраторов, находят на них схожего по описанию вероятного поджигателя. Более того – один из полицейских узнает его. Несколько лет назад его уже ловили за мелкие кражи, тогда его фамилия была Бессмертных. Оперативники делают качественное фото из регистратора. Тогда следователи устанавливают за фигурантом круглосуточное наблюдение и видят, что он регулярно заходит на территорию одного из садовых обществ в окрестностях города, на улице Клочковской.

Диверсант хотел убить Синегубова и Задоренко

Полицейские решают расспросить людей, показывают фото и наталкиваются на продавщицу из киоска в Малой Даниловке. Женщина тоже узнала его и рассказала – что этот человек ведет себя странно, действительно видел его не раз. И ее очень удивило, что он появляется то с усами, то без ус, то на велосипеде, то без него. А в садовом обществе руководитель указал на один из домиков и рассказал, что этот участок давно заброшенный, владельцы уехали, но в последнее время там хозяйничает незнакомец, входит и выходит, убирает участок и сжигает мусор.

Оперативники шли буквально вслед за этим вероятным поджигателем. Уже знали, что он постоянно переодевается, носит в пакете запасную куртку. Но в домике уже никого не было, ничего подозрительного не нашли. Но именно доказательства с этого места помогли затем раскрыть все дело.

Ребята нашли мусор на участке – упаковку от картофеля по-креольски и от кефира. Оттуда изъяли ДНК. А по упаковке этого картофеля смогли вычислить, в каком именно супермаркете злоумышленник мог это найти. Охрана магазина сразу узнала мужчину по фото, оказалось, что эти продукты он украл — у охранников было видео, но из-за небольшой суммы ущерба заявлять сразу после кражи никто не стал.

Между тем, мы с командой в следственном управлении и управлении уголовного розыска уже видели, что эти отдельные дела в разных районах точно связаны. Все образцы ДНК мы вбиваем в систему, вообще всегда по-максимуму работаем с ДНК. Наша портативная система генетического анализа ANDE дает быстрые и точные результаты. И когда мы сравнили образцы из квартиры на Салтовке, где убили военного, и образцы из бутылки от кефира, уже окончательно подтвердили все подозрения. Это был один человек. И он снов скрывался от нас.

Более того – благодаря отпечаткам пальцев с места другого преступления, квартиры, арендованной убийцей, следователи еще тогда установили его личность. Пробили отпечатки и сразу увидели, что это Александр Голубь/Бессмертных, он действительно проходил у нас по мелким воровствам, по двум из эпизодов даже отсидел. Вокруг садового общества начинается масштабная спецоперация, весь район оцепили, устроили настоящую охоту. Но злоумышленник больше не явился. Мы уже знали почти все о нем и его семье и имели информацию о том, что у него есть дом в Казачьей Лопане.

И тогда полицейские решают просто сесть на электричку, которая еще ходит туда, и уехать. Но на харьковском вокзале Голуба они не увидели. Группа проехала еще несколько станций. И внезапно, минут через двадцать после отправления из Харькова, на третьей станции "Подгородня" в последний момент в вагон запрыгивает наш фигурант. Дверь за ним закрывается, поезд трогается и бежать уже некуда, хоть он и старался. Оперативники УКР быстро убрали из вагона пассажиров, достали оружие и задержали его.

Но это еще не все. Задержание происходило около трех часов дня. И буквально через полтора часа после этого мы получаем информацию о том, что кто-то заложил взрывчатку под автомобиль начальника Дергачевской городской военной администрации. Он сам заметил что-то подозрительное под машиной, когда припарковался на холме, сразу вызвал полицию. Взрывотехники работали там около четырех часов, разделили устройство на несколько частей, обнаружили взрывчатку и обезвредили. В то же время на видео с камер у этого автомобиля видим уже знакомого "усача", на этот раз он в одежде работника коммунальных служб, в специальном жилете. Электронная взрывчатка, которую он заложил под авто, должна была сработать во время движения.

И тут уже стало понятно, почему наш фигурант прятался именно в том садовом обществе и зачем был велосипед, о котором рассказывала продавщица. От садового общества удобно и недалеко ехать в Дергачи – несколько дней он следил за потенциальной жертвой, изучал маршрут и выбирал место, где можно заложить взрывчатку. Два килограмма семьсот граммов взрывчатого вещества гексаген – это было очень мощное устройство, взрыв был бы разрушительным и, скорее всего, машину бы просто разорвало, пострадали бы и люди вокруг, а у водителя просто не было бы шансов выжить. Но что-то пошло не так – со взрывчаткой начальник администрации проездил пять дней, и она почему-то не срабатывала. Это можно назвать счастливым случаем и большим везением.

Но задачей злоумышленника была чисто закладка устройства. Такой заказ он получил от куратора из 5-й службы ФСБ, а саму бомбу забрал в определенном месте из специальной закладки. Все это он поведал нам уже сам. Он вообще все рассказал. Когда обезвредили устройство, он уже был задержан – конечно, такого он не ожидал, был озадачен, образцы ДНК со взрывчатки совпали с его образцами и двумя, что мы получили раньше.

Кто должен стать следующей жертвой, следователи узнали в изоляторе временного содержания. Этот человек готовил покушение на начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова. Чтобы узнать детали, ребята провели ювелирную психологическую игру: втирались в доверие, что-то обещали, – и он раскрыл все. Зафиксировано было все согласно КПК.

К убийству Синегубова он уже приступил к подготовке. Как и остальные преступления, это — заказали кураторы из ФСБ. Они передали ему три гранаты – эти гранаты мы потом нашли спрятанными на территории садового общества во время следственного эксперимента.

Диверсант хотел убить Синегубова и Задоренко

Убийство Синегубова должно было быть публичным. Диверсант ждал очередного российского обстрела по жилому дому с большим количеством жертв харьковчан. Адрес заранее ему должны были сообщить кураторы из России. По его плану, атаковать он должен, когда председатель ОВА будет максимально близок к людям, то есть во время общения с пострадавшими от обстрелов. Он так и говорит – "вот часто были обстрелы КАБами, например, Салтовки, туда выезжала администрация".

Применить так называемую "закладку" из гранаты или бросить ее прямо в толпу, а затем незаметно сбежать. План был почти готов, удобным моментом он также называет общение Синегубова с журналистами на местах прилетов.

Чтобы максимально приблизиться к начальнику ОВА, не вызывая подозрений, он решил снова прибегнуть к работнику коммунальной службы. Для этого заранее подготовил специальные рабочие жилеты разных цветов, покупал их в Харькове и Дергачах. Все его свидетельства документированы и мы использовали их в качестве доказательств.

Сейчас этот человек под стражей. Он откровенно доволен собой и даже считает себя кем-то вроде русского Джеймса Бонда. Называет себя диверсантом, не шпионом. Рассказывает подробно о своей так называемой работе, мечтает стать популярным, чтобы его обменяли.

В нашу область он перешел границу пешком, уже во время полномасштабного вторжения. Постоянного места жительства у него не было. Каждый день, а то и несколько раз выходил на связь с российскими спецслужбами. Пятый отдел ФСБ – это подразделение, специализирующееся именно на спецоперациях на территории других государств. И именно они передали пистолет ПСС. На радиорынке он регулярно покупал новые телефоны, каждые два-три дня менял их вместе с карточками и общался с россиянами через телеграм. У него был собственный идентификатор в мессенджере, а номера идентификатора куратора всегда записывал на оборотной стороне бирки от одежды, в которой ходил.

На самом деле, мы с командой уже научились видеть присутствие российских спецслужб. В этом случае у нас были совершенно разные преступления, в разных районах городах, расследовались они отдельно разными следователями. Но у нас уже срабатывает интуиция. Россияне действуют на уничтожение работающих на Украину и на запугивание украинцев. Мы понимаем идею врага, за эти годы изучили и их методы и характер преступлений. Но никто здесь не боится уже.

Это дело уже в суде, досудебное расследование мы закончили. Инкриминируем убийство, покушение на убийство, государственную измену, подготовку к умышленному убийству, террористические акты, диверсии и незаконное обращение с оружием.

Мы уже знаем, что он подписал контракт с ФСБ в двадцать четвертом году, получал ежемесячную зарплату – 1000 долларов. За убийство военного ему обещали отдельную оплату – 30 тысяч долларов, но в конце концов заплатили только пятнадцать. За Синегубова обещали заплатить 50 тысяч долларов, за Задоренко – 40 тысяч долларов. Остальные диверсии, поджоги и взрывы он устраивал по собственному усмотрению, говорит корыстного мотива даже не было. Все это делал по своим убеждениям. Нам он прямо говорит, что он – на другой стороне, поэтому делал все, что мог, для победы России в этой войне.

Он хорошо прятался, не имел постоянного жилья, но все равно находился среди людей. Я так же, как и вы, хожу в супермаркет, стою в очереди на кассе, а кто-то впереди меня покупает, например, кефир. И в наших реалиях это просто может быть человек с русскими гранатами. Я говорю это не для устрашения – а для напоминания. Все мы живем в прифронтовом городе, в войне. И элементарная внимательность очень важна – как продавщица из киоска, заметившая и запомнившая мужчину, который ей показался подозрительным. Как люди из садового общества, которые указали на обычного на вид мужчину, который там даже убирался. Как работники службы безопасности супермаркета, помогавшие нам с видео. Но благодаря этому мы изъяли ДНК диверсанта.

Поэтому это важно сейчас – замечать мелочи. Горит свет у ваших давно уехавших соседей, кто-то подозрительный поселился в вашем подъезде, кто-то фотографирует прилеты или ходит в комендантский час – поверьте, у нас достаточно ресурса для того, чтобы проверять такие сообщения. Это гибридная война и безопасность каждого зависит в том числе и от собственной внимательности и бдительности. Поэтому я и говорю харьковчанам: будьте внимательны, не стесняйтесь и не медлите обращаться в полицию. Ибо даже следователи иногда не знают, какая именно информация окажется полезной или вообще ключевой.

Ибо враг действительно совершенствуется, кроме того использует идейных фанатов рашизма. Вот этот наш преступник очень гордится всем, что успел сделать, мало говорит о деньгах, но мечтает продолжить, хочет воевать на стороне России, в составе их армии и "заехать на российском танке в наш Харьков".

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского.