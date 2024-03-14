Венедиктов день: что нельзя делать сегодня 14 марта, чтобы в сердце не поселилась грусть

В церковный праздник сегодня 14 марта нельзя долго смотреть в зеркало и надевать несвежее белье

В этот четверг, 14 марта (27 марта по старому стилю), православные верующие за новоюлианским календарем и греко-католики чтят память преподобного Венедикта Нурсийского. В народном календаре отмечается праздник Венедиктов день. Также сегодня 4-й день Масленичной недели — "Разгуляй".

Венедикт появился на свет в Нурсии, небольшом городе в Италии, в 480 году. Повзрослев, он прожил некоторое время в обители апостола Петра, после чего отправился в горы на три года. Молитвы и воздержание в пище помогли Венедикту избежать многих соблазнов. За это его, согласно легенде, Господь отметил даром чудотворения.

Венедикт разделил большое количество людей, которые хотели жить рядом с ним, на 12 общин, каждую из которых возглавлял игумен. Преподобный составил устав для этих обителей, который позднее был принят многими западными монастырями. Умер преподобный в 543 году.

Традиции и приметы на 14 марта

В день преподобного Венедикта с утра традиционно отправлялись в церковь. Там зажигали свечи и молились святому об удаче в семейных делах, а также просили исцеления от болезней.

Венедиктов день в древней Руси полностью посвящался домашним животным, которых заботливо ухаживали, лелеяли и кормили в этот день. Также наши предки проводили 14 марта различные обряды и ритуалы, читали заговоры, которые должны были помочь уберечь животных от порчи.

Мороз — морозная погода продержится ещё неделю.

Гром — лето будет богатым на урожай.

Снег тает от палящего солнца — к плодородному лету.

Снег тает от дождя — лето окажется засушливым.

Воробьи купаются — к приходу тепла.

Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.

Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.

Что нельзя делать 14 марта

Брать в руки острые предметы — это станет причиной большого скандала.

Строить планы, которые обсуждаются вслух — они не сбудутся.

Надевать грязное белье, пижамы, ночные сорочки, а также спать на грязном постельном белье — к болезни.

Выходить на улицу без головного убора — враги появятся.

Долго всматриваться в зеркало, особенно пожилым людям — отберет силы.

Колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам.

Общаться или ходить в гости к человеку, с которым вы поссорились — в сердце и душе поселится грусть, уныние и апатия.

У кого именины 14 марта

В этот день именины празднуют Михаил, Венедикт и Ростислав.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день мировое сообщество отмечает Международный день рек (Международный день действий против плотин), Всемирный день почки (ежегодно во второй четверг марта World Kidney Day), Международный день числа "Пи", Международный день вопросов (International Ask a Question Day), День рождения бутерброда, День рождения видеомагнитофона, День православной книги, День безобразно хорошего настроения.

В Украине 14 марта отмечается День добровольца в Украине. Решение о введении праздника было принято Верховной Радой Украины 17 января 2017 года. Дата 14 марта была выбрана неслучайно.

В именно в этот день 2014 года, 500 добровольцев из Самообороны Майдана направились на тренировочную базу в Новых Петровцах, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Мужчины и женщины самоорганизовались и отправились на восток Украины, чтобы защищать наше государство и его независимость. В єтот день чтят мужество, героизм и силу духа всех добровольцев Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2024 году Благовещение Пресвятой Богородицы. Традиционно этот праздник отмечается перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 5 мая.