Началась Масленица 2024: что запрещено делать целую неделю

Есть продукты, которые запрещено есть в Масленицу

11 марта в Украине начинается Масленица. Продлится она до 17 марта и предшествует Великому посту. С этим периодом связано множество традиций, главная из которых – приготовление блинов. Однако существуют и запреты в эту праздничную неделю.

Каждый день Масленицы имеет свое название. Она означает обычаи и традиции, связанные с этим днем:

Понедельник называется Встреча Масленицы. Она связана с тем, что в этот день убирают дома и выпекают блины.

Вторник — заигрывание, потому что перед началом поста родители намерены засватать детей.

Среда — Тещины блины, потому что в этот день зять должен погостить у тещи и поесть блинчиков.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица. Этот получил такое название из-за того, что все хозяйственные дела заканчиваются и пора ходить в гости и веселиться.

Пятница – Тещины вечеринки. В этот день теща идет в гости к зятю, чтобы отведать там блинов.

Суббота — Посиделки золовки. Женщины, которые уже замужем, зовут в гости сестер мужа и угощают его блинами.

Воскресенье — Проводы Масленицы. В этот день надо извиняться перед кем вы провинились. Также это воскресенье называют Прощенным.

Фото: freepik

Что нельзя делать в Масленицу

Делать уборку дома можно в понедельник, вторник и среду. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье запрещено заниматься физическим трудом. Однако разрешено ухаживать за скотом и готовить. В неубранный дом нельзя впускать гостей.

Нельзя отказывать тем, кто хочет прийти к вам в гости. Надо радоваться всем и приглашать близких домой.

Нельзя употреблять мясные продукты. Дело в том, что Масленица предшествует Великому посту, в который нужно входить постепенно, но вкусно. Надо употреблять блины и вареники.

В течение целой недели нельзя выносить мусор во второй половине дня. Лучше всего делать это до обеда.

Запрещено осуждать людей. Также нельзя распространять сплетни.

Фото: freepik

Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что настроение, в котором вы проведете Масленицу, будет сопровождать вас весь год.

Не стоит венчаться в церкви и жениться. Поскольку вскоре Великий пост, нельзя, чтобы медовый месяц совпадал с ним.

Нельзя ножом разрезать блины. Этот запрет связан с тем, что в древности блин считали обрядовым хлебом и символом весеннего солнца.

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