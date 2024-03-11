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Началась Масленица 2024: что запрещено делать целую неделю

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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В неделю Масленицы нужно наесться молочных продуктов перед Великим постом
В неделю Масленицы нужно наесться молочных продуктов перед Великим постом. Фото Freepik

Есть продукты, которые запрещено есть в Масленицу

11 марта в Украине начинается Масленица. Продлится она до 17 марта и предшествует Великому посту. С этим периодом связано множество традиций, главная из которых – приготовление блинов. Однако существуют и запреты в эту праздничную неделю.

Каждый день Масленицы имеет свое название. Она означает обычаи и традиции, связанные с этим днем:

  • Понедельник называется Встреча Масленицы. Она связана с тем, что в этот день убирают дома и выпекают блины.
  • Вторник — заигрывание, потому что перед началом поста родители намерены засватать детей.
  • Среда — Тещины блины, потому что в этот день зять должен погостить у тещи и поесть блинчиков.
  • Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица. Этот получил такое название из-за того, что все хозяйственные дела заканчиваются и пора ходить в гости и веселиться.
  • Пятница – Тещины вечеринки. В этот день теща идет в гости к зятю, чтобы отведать там блинов.
  • Суббота — Посиделки золовки. Женщины, которые уже замужем, зовут в гости сестер мужа и угощают его блинами.
  • Воскресенье — Проводы Масленицы. В этот день надо извиняться перед кем вы провинились. Также это воскресенье называют Прощенным.
Когда Масленица в 2024
Фото: freepik

Что нельзя делать в Масленицу

  • Делать уборку дома можно в понедельник, вторник и среду. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье запрещено заниматься физическим трудом. Однако разрешено ухаживать за скотом и готовить. В неубранный дом нельзя впускать гостей.
  • Нельзя отказывать тем, кто хочет прийти к вам в гости. Надо радоваться всем и приглашать близких домой.
  • Нельзя употреблять мясные продукты. Дело в том, что Масленица предшествует Великому посту, в который нужно входить постепенно, но вкусно. Надо употреблять блины и вареники.
  • В течение целой недели нельзя выносить мусор во второй половине дня. Лучше всего делать это до обеда.
  • Запрещено осуждать людей. Также нельзя распространять сплетни.
Что нельзя делать в Масленицу 2024
Фото: freepik
  • Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что настроение, в котором вы проведете Масленицу, будет сопровождать вас весь год.
  • Не стоит венчаться в церкви и жениться. Поскольку вскоре Великий пост, нельзя, чтобы медовый месяц совпадал с ним.
  • Нельзя ножом разрезать блины. Этот запрет связан с тем, что в древности блин считали обрядовым хлебом и символом весеннего солнца.

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#Запреты #Масленица #Свято