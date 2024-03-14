Венедиктів день: що не можна робити сьогодні 14 березня, щоб у серці не оселився смуток

У церковне свято сьогодні 14 березня не можна довго дивитися в дзеркало та вдягати несвіжу білизну

Цього четверга, 14 березня (27 березня за старим стилем), православні віряни за новоюліанським календарем та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Венедикта Нурсійського. У народному календарі святкується свято Венедиктів день. Також сьогодні 4-й день Масляного тижня — "Розгуляй".

Венедикт народився в Нурсії, невеликому місті в Італії, в 480 році. Подорослішавши, він прожив деякий час в обителі апостола Петра, після чого вирушив у гори на три роки. Молитви та помірність у їжі допомогли Венедикту уникнути багатьох спокус. За це його, згідно з легендою, Господь відзначив даром чудотворення.

Венедикт розділив велику кількість людей, які хотіли жити поруч із ним, на 12 громад, кожну з яких очолював ігумен. Преподобний склав статут цих обителей, який пізніше було прийнято багатьма західними монастирями. Помер преподобний 543 року.

Традиції та прикмети на 14 березня

У день преподобного Венедикта зранку традиційно вирушали до церкви. Там запалювали свічки та молилися святому про удачу в сімейних справах, а також просили зцілення від хвороб.

Венедиктів день у давній Русі повністю присвячувався домашнім тваринам, яких дбайливо доглядали, плекали та годували цього дня. Також наші пращури проводили 14 березня різні обряди та ритуали, читали заговори, які мали допомогти уберегти тварин від пристріту.

Мороз – морозна погода протримається ще тиждень.

Грім – літо буде багатим на врожай.

Сніг тане від палючого сонця — до родючого літа.

Сніг тане від дощу — літо виявиться посушливим.

Горобці купаються — до приходу тепла.

Рівень річки не підвищується — до спекотного літа із посухою.

Вітер з’явився опівдні, а надвечір посилився — можлива буря.

Що не можна робити 14 березня

Брати до рук гострі предмети — це спричинить великий скандал.

Будувати плани, які обговорюються вголос — вони не збудуться.

Одягати брудну білизну, піжами, нічні сорочки, а також спати на брудній постільній білизні — до хвороби.

Виходити надвір без головного убору — вороги з’являться.

Довго вдивлятися у дзеркало, особливо людям похилого віку — відбере сили.

Колоти дрова, пиляти дерево, точити ножі — до проблем.

Спілкуватися чи ходити в гості до людини, з якою ви посварилися — у серці та душі оселиться смуток, зневіра та апатія.

У кого іменини 14 березня

Цього дня іменини святкують Михайло, Венедикт та Ростислав.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день річок (Міжнародний день дій проти гребель), Всесвітній день нирки (щороку в другий четвер березня World Kidney Day), Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день питань (International Ask a Question Day), День народження бутерброда, День народження відеомагнітофона, День православної книги, День потворно гарного настрою.

В Україні 14 березня відзначається День добровольця в Україні. Рішення про запровадження свята було ухвалено Верховною Радою України 17 січня 2017 року. Дата 14 березня була обрана невипадково.

Саме цього дня 2014 року, 500 добровольців із Самооборони Майдану попрямували на тренувальну базу в Нових Петрівцях, щоб сформувати перший добровольчий батальйон. Чоловіки та жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України, щоб захищати нашу державу та її незалежність. Цього дня вшановують мужність, героїзм і силу духу всіх добровольців України.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці. Традиційно це свято відзначається перед Великоднем, яке цього року випадає на 5 травня.