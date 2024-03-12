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Поздравления с днем рождения взрослой внучке: красивые и мудрые пожелания от сего сердца

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Внучке будет приятно получить поздравление от бабушки и дедушки
Внучке будет приятно получить поздравление от бабушки и дедушки. Фото Telegraf

Выберите лучший вариант поздравления взрослой внучке с днем рождения

Сколько бы лет не исполнилось внучке, для бабушки и дедушки она всегда маленький ребенок, требующий особой заботы и опеки. Поэтому день рождения они используются, чтобы окружить именинницу любовью и вниманием вдвойне.

Есть несколько способов поздравить взрослую внучку с днём рождения. К примеру, можно отправить ей в мессенджере красивые стихи, прозу или открытки. Теплые пожелания поднимут настроение имениннице и сделают ее персональный праздник еще лучше.

Ниже "Телеграф" представляет вам подборку очаровательных и добрых поздравлений взрослой внучке. Выберите любое из них и отправьте имениннице в мессенджере, либо произнесите при личной встрече.

Стихи на день рождения взрослой внучки

***

Внучка, девочка родная,

Как же быстро жизнь идет!

Помню я тебя малышкой,

Но летит за годом год.

В день рождения желаю

Счастья и любви большой.

По плечам тебе пусть будет

План твой жизненный любой.

Воплотятся пусть желанья,

И в работе пусть везет,

Выбранное пусть призвание

Только радость принесет.

***

С днем рожденья, дорогая,

Внучка милая моя.

Ты уже совсем большая —

Повзрослела, расцвела!

Будь здоровой, бодрой, умной,

Не печалься никогда.

Пусть тебе всё время светит

Путеводная звезда!

Будь веселой, позитивной,

Самой доброй на Земле.

Будь, конечно же, любимой

И счастливою в судьбе!

***

С днем рождения, моя радость,

Внучка милая моя!

Стала славной и красивой,

И горжусь тобою я.

Я желаю быть счастливой,

Жить в достатке и любви,

Но чтоб озорства искринка,

Как всегда, была в крови.

Пусть желания воплотятся,

Вверх карьера пусть идет,

Пусть в работе, жизни личной,

Моя девочка, везет.

***

С днем рожденья, внученька! Пусть глаза горят,

Светится от радости, не тускнеет взгляд.

К лучшему изменится жизнь пускай скорей,

Много предстоит тебе теплых ясных дней.

За тебя, любимая, Богу помолюсь,

Защитит от горя пусть и разгонит грусть.

Верю, что счастливая ждет тебя судьба,

И любовь поселится в сердце навсегда.

***

В колыбели ты сопела

И под стол пройти могла,

А сегодня повзрослела,

Розой нежной расцвела.

Пожелаю тебе, внучка,

Только доброго всего.

Каждый день пусть будет лучше,

Чем предшественник его!

И пусть небо звездопадом

Исполняет все мечты,

А дела идут как надо —

Только так, как хочешь ты!

***

Внученька, родная, поздравляем,

Красоты и радости тебе желаем!

Будь счастлива всегда, везде,

Стремись, лети к своей мечте!

Пусть будет везение, удача, успех,

Пусть будет лучше всё, не как у всех,

Глаза сияют пусть и светятся,

Пусть тебе любовь большая встретится!

Поздравления взрослой внучке своими словами

***

Моя любимая внучка, в твой день рождения шлю тебе пожелания, чтобы все твои мечты сбылись! Знай, что я всем сердцем желаю тебе счастья!

***

Внучка, будь всегда: смелой, чтобы двигаться вперед, сильной, чтобы преодолевать все препятствия, мудрой, чтобы справиться с глупостью, здоровой, чтобы продолжать бежать, последовательной, чтобы достичь своей цели, любящей, чтобы жизнь была ярче. С днем рождения, дорогая!

***

Дорогая внучка, хотим передать тебе самые теплые поздравления с днем ​​рождения. Пусть тебя всегда окружают любовь, радость и счастье. Мы очень гордимся тобой! Всего тебе самого наилучшего, наша родная!

***

Дорогая внученька, ты совсем взрослая, хотя недавно еще бегала под столом! Желаем тебе счастья, надежного человека рядом, отзывчивых друзей и успехов во всём! Ты наша надежда — мы тебя любим!

***

Дорогая внучка, всего самого доброго, здоровья и счастья в твой день рождения! Пусть все твои желания сбудутся и жизнь будет полна незабываемых моментов. Мы очень гордимся тобой и бесконечно любим тебя! С днем рождения!

***

С днем рождения, внученька! Будь всегда самой-самой: самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, любимой, счастливой и беззаботной! Семейного счастья и благополучия тебе, карьерного роста, верных и преданных друзей! Пусть всё задуманное всегда получается!

***

Как быстро пролетело время! Ты выросла настоящей красавицей, но по-прежнему продолжаешь дарить нам радость. Мы очень гордимся тобой, ты свет нашей жизни. Мы поздравляем тебя с днем рождения, дорогая внученька, а пожелать тебе хотим, самое главное, здоровья. Будь всегда счастлива, и пускай в жизни у тебя всё получается. В работе пускай всё клеится, а в семье всегда будут царить мир и любовь.

Открытки с днем рождения внучке взрослой

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Открытка взрослой внучке с днем рождения
Яркая открытка для внучки

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых картинок с добрым утром. С помощью этих открыток можно поднять настроение своим родным и близким.

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