Поздравления с днем рождения взрослой внучке: красивые и мудрые пожелания от сего сердца

Выберите лучший вариант поздравления взрослой внучке с днем рождения

Сколько бы лет не исполнилось внучке, для бабушки и дедушки она всегда маленький ребенок, требующий особой заботы и опеки. Поэтому день рождения они используются, чтобы окружить именинницу любовью и вниманием вдвойне.

Есть несколько способов поздравить взрослую внучку с днём рождения. К примеру, можно отправить ей в мессенджере красивые стихи, прозу или открытки. Теплые пожелания поднимут настроение имениннице и сделают ее персональный праздник еще лучше.

Ниже "Телеграф" представляет вам подборку очаровательных и добрых поздравлений взрослой внучке. Выберите любое из них и отправьте имениннице в мессенджере, либо произнесите при личной встрече.

Стихи на день рождения взрослой внучки

***

Внучка, девочка родная,

Как же быстро жизнь идет!

Помню я тебя малышкой,

Но летит за годом год.

В день рождения желаю

Счастья и любви большой.

По плечам тебе пусть будет

План твой жизненный любой.

Воплотятся пусть желанья,

И в работе пусть везет,

Выбранное пусть призвание

Только радость принесет.

***

С днем рожденья, дорогая,

Внучка милая моя.

Ты уже совсем большая —

Повзрослела, расцвела!

Будь здоровой, бодрой, умной,

Не печалься никогда.

Пусть тебе всё время светит

Путеводная звезда!

Будь веселой, позитивной,

Самой доброй на Земле.

Будь, конечно же, любимой

И счастливою в судьбе!

***

С днем рождения, моя радость,

Внучка милая моя!

Стала славной и красивой,

И горжусь тобою я.

Я желаю быть счастливой,

Жить в достатке и любви,

Но чтоб озорства искринка,

Как всегда, была в крови.

Пусть желания воплотятся,

Вверх карьера пусть идет,

Пусть в работе, жизни личной,

Моя девочка, везет.

***

С днем рожденья, внученька! Пусть глаза горят,

Светится от радости, не тускнеет взгляд.

К лучшему изменится жизнь пускай скорей,

Много предстоит тебе теплых ясных дней.

За тебя, любимая, Богу помолюсь,

Защитит от горя пусть и разгонит грусть.

Верю, что счастливая ждет тебя судьба,

И любовь поселится в сердце навсегда.

***

В колыбели ты сопела

И под стол пройти могла,

А сегодня повзрослела,

Розой нежной расцвела.

Пожелаю тебе, внучка,

Только доброго всего.

Каждый день пусть будет лучше,

Чем предшественник его!

И пусть небо звездопадом

Исполняет все мечты,

А дела идут как надо —

Только так, как хочешь ты!

***

Внученька, родная, поздравляем,

Красоты и радости тебе желаем!

Будь счастлива всегда, везде,

Стремись, лети к своей мечте!

Пусть будет везение, удача, успех,

Пусть будет лучше всё, не как у всех,

Глаза сияют пусть и светятся,

Пусть тебе любовь большая встретится!

Поздравления взрослой внучке своими словами

***

Моя любимая внучка, в твой день рождения шлю тебе пожелания, чтобы все твои мечты сбылись! Знай, что я всем сердцем желаю тебе счастья!

***

Внучка, будь всегда: смелой, чтобы двигаться вперед, сильной, чтобы преодолевать все препятствия, мудрой, чтобы справиться с глупостью, здоровой, чтобы продолжать бежать, последовательной, чтобы достичь своей цели, любящей, чтобы жизнь была ярче. С днем рождения, дорогая!

***

Дорогая внучка, хотим передать тебе самые теплые поздравления с днем ​​рождения. Пусть тебя всегда окружают любовь, радость и счастье. Мы очень гордимся тобой! Всего тебе самого наилучшего, наша родная!

***

Дорогая внученька, ты совсем взрослая, хотя недавно еще бегала под столом! Желаем тебе счастья, надежного человека рядом, отзывчивых друзей и успехов во всём! Ты наша надежда — мы тебя любим!

***

Дорогая внучка, всего самого доброго, здоровья и счастья в твой день рождения! Пусть все твои желания сбудутся и жизнь будет полна незабываемых моментов. Мы очень гордимся тобой и бесконечно любим тебя! С днем рождения!

***

С днем рождения, внученька! Будь всегда самой-самой: самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, любимой, счастливой и беззаботной! Семейного счастья и благополучия тебе, карьерного роста, верных и преданных друзей! Пусть всё задуманное всегда получается!

***

Как быстро пролетело время! Ты выросла настоящей красавицей, но по-прежнему продолжаешь дарить нам радость. Мы очень гордимся тобой, ты свет нашей жизни. Мы поздравляем тебя с днем рождения, дорогая внученька, а пожелать тебе хотим, самое главное, здоровья. Будь всегда счастлива, и пускай в жизни у тебя всё получается. В работе пускай всё клеится, а в семье всегда будут царить мир и любовь.

Открытки с днем рождения внучке взрослой

Поздравительная открытка взрослой внучке

Картинка для внучки на день рождения

Красивое поздравление взрослой внучке

Открытка для взрослой внучки

Яркая открытка для внучки

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых картинок с добрым утром. С помощью этих открыток можно поднять настроение своим родным и близким.