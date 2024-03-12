Поздравления с днем рождения взрослой внучке: красивые и мудрые пожелания от сего сердца
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Выберите лучший вариант поздравления взрослой внучке с днем рождения
Сколько бы лет не исполнилось внучке, для бабушки и дедушки она всегда маленький ребенок, требующий особой заботы и опеки. Поэтому день рождения они используются, чтобы окружить именинницу любовью и вниманием вдвойне.
Есть несколько способов поздравить взрослую внучку с днём рождения. К примеру, можно отправить ей в мессенджере красивые стихи, прозу или открытки. Теплые пожелания поднимут настроение имениннице и сделают ее персональный праздник еще лучше.
Ниже "Телеграф" представляет вам подборку очаровательных и добрых поздравлений взрослой внучке. Выберите любое из них и отправьте имениннице в мессенджере, либо произнесите при личной встрече.
Стихи на день рождения взрослой внучки
***
Внучка, девочка родная,
Как же быстро жизнь идет!
Помню я тебя малышкой,
Но летит за годом год.
В день рождения желаю
Счастья и любви большой.
По плечам тебе пусть будет
План твой жизненный любой.
Воплотятся пусть желанья,
И в работе пусть везет,
Выбранное пусть призвание
Только радость принесет.
***
С днем рожденья, дорогая,
Внучка милая моя.
Ты уже совсем большая —
Повзрослела, расцвела!
Будь здоровой, бодрой, умной,
Не печалься никогда.
Пусть тебе всё время светит
Путеводная звезда!
Будь веселой, позитивной,
Самой доброй на Земле.
Будь, конечно же, любимой
И счастливою в судьбе!
***
С днем рождения, моя радость,
Внучка милая моя!
Стала славной и красивой,
И горжусь тобою я.
Я желаю быть счастливой,
Жить в достатке и любви,
Но чтоб озорства искринка,
Как всегда, была в крови.
Пусть желания воплотятся,
Вверх карьера пусть идет,
Пусть в работе, жизни личной,
Моя девочка, везет.
***
С днем рожденья, внученька! Пусть глаза горят,
Светится от радости, не тускнеет взгляд.
К лучшему изменится жизнь пускай скорей,
Много предстоит тебе теплых ясных дней.
За тебя, любимая, Богу помолюсь,
Защитит от горя пусть и разгонит грусть.
Верю, что счастливая ждет тебя судьба,
И любовь поселится в сердце навсегда.
***
В колыбели ты сопела
И под стол пройти могла,
А сегодня повзрослела,
Розой нежной расцвела.
Пожелаю тебе, внучка,
Только доброго всего.
Каждый день пусть будет лучше,
Чем предшественник его!
И пусть небо звездопадом
Исполняет все мечты,
А дела идут как надо —
Только так, как хочешь ты!
***
Внученька, родная, поздравляем,
Красоты и радости тебе желаем!
Будь счастлива всегда, везде,
Стремись, лети к своей мечте!
Пусть будет везение, удача, успех,
Пусть будет лучше всё, не как у всех,
Глаза сияют пусть и светятся,
Пусть тебе любовь большая встретится!
Поздравления взрослой внучке своими словами
***
Моя любимая внучка, в твой день рождения шлю тебе пожелания, чтобы все твои мечты сбылись! Знай, что я всем сердцем желаю тебе счастья!
***
Внучка, будь всегда: смелой, чтобы двигаться вперед, сильной, чтобы преодолевать все препятствия, мудрой, чтобы справиться с глупостью, здоровой, чтобы продолжать бежать, последовательной, чтобы достичь своей цели, любящей, чтобы жизнь была ярче. С днем рождения, дорогая!
***
Дорогая внучка, хотим передать тебе самые теплые поздравления с днем рождения. Пусть тебя всегда окружают любовь, радость и счастье. Мы очень гордимся тобой! Всего тебе самого наилучшего, наша родная!
***
Дорогая внученька, ты совсем взрослая, хотя недавно еще бегала под столом! Желаем тебе счастья, надежного человека рядом, отзывчивых друзей и успехов во всём! Ты наша надежда — мы тебя любим!
***
Дорогая внучка, всего самого доброго, здоровья и счастья в твой день рождения! Пусть все твои желания сбудутся и жизнь будет полна незабываемых моментов. Мы очень гордимся тобой и бесконечно любим тебя! С днем рождения!
***
С днем рождения, внученька! Будь всегда самой-самой: самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, любимой, счастливой и беззаботной! Семейного счастья и благополучия тебе, карьерного роста, верных и преданных друзей! Пусть всё задуманное всегда получается!
***
Как быстро пролетело время! Ты выросла настоящей красавицей, но по-прежнему продолжаешь дарить нам радость. Мы очень гордимся тобой, ты свет нашей жизни. Мы поздравляем тебя с днем рождения, дорогая внученька, а пожелать тебе хотим, самое главное, здоровья. Будь всегда счастлива, и пускай в жизни у тебя всё получается. В работе пускай всё клеится, а в семье всегда будут царить мир и любовь.
Открытки с днем рождения внучке взрослой
Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых картинок с добрым утром. С помощью этих открыток можно поднять настроение своим родным и близким.