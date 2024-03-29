Березовый праздник 29 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать суровой кары

Сегодня в церковный праздник нельзя пилить березу, а женщинам - наносить яркий макияж

В пятницу, 29 марта (11 апреля по старому стилю), в период Великого поста 2024 православные верующие и греко-католики почитают память епископа Марка Арефусийского. В народном календаре отмечается Марков день, или День березы, Березовый праздник.

Епископ Марк из Арефусии, жил в IV веке в Сирии. После того, как на престоле заменил христианина Константина Великого император Юлиан Отступник, последний начал гонения на сторонников православия.

Марк Арефусийский был одним из первых, кого стали преследовать. Язычники помнили, как он уничтожил языческий храм и на его месте воздвиг христианскую церковь. Они пытались арестовать епископа, но тот скрылся из города. Он оказался в безопасности, но узнав, что в его родном городе арестовывают и пытают христиан, помогавших ему бежать, Марк вернулся, чтобы сдаться.

Епископа долго мучили, избивали, держали в сточной яме. Его обливали рассолом и медом, подвешивали, где его жали осы и пчелы. Однако язычники не смогли сломить его дух, и его отпустили. Святой Марк Арефусийский умер своей смертью в 364 году, получив награду исповедников Христовых.

Традиции и приметы на 29 марта

В этот день в восточной славянской культуре особое почитание уделяется березе. По легенде, под этим деревом Матерь Божия со своим младенцем Иисусом находили укрытие от непогоды. Из-за этого береза обрела особое место в сердцах христиан, которые относятся к ней с особым почтением.

29 марта наши предки собирали сок из березы. Верили, что он обладает целебными свойствами. Согласно народным представлениям, этот сок способен исцелять болезни и приносить удачу и счастье в дом.

Облака плывут высоко и быстро — погода будет хорошей.

Утром на небе много больших туч — вечером пойдет дождь.

Солнце ушло за тучу — предвещает скорое наступление дождливой погоды.

Галки собираются в стаи и летают — дождь предчувствуют.

Сок из березы течет обильно и быстро — летом ожидается много дождей.

Лебеди строят гнезда высоко — летом будет много воды.

Гром — к похолоданию.

Ливень — к урожаю овса.

Много лебедей плавает — весна будет теплая.

Увидеть птицу белого цвета — к удаче уже в скором времени.

Что нельзя делать 29 марта

Пилить березу — можно испортить себе судьбу.

Вывешивать белье сушиться на улицу – сулит болезни тому, кто носит одежду.

Ругаться — можно навлечь на себя неприятности.

Женщинам делать яркий макияж, прическу — можно лишиться своей красоты.

Употреблять мясные, рыбные, молочные продукты — идет строгий пост.

У кого именины 29 марта

В этот день именины празднуют Кирилл, Марк, Иоанн, Евстафий, Михаил и Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

29 марта в мире и в Украине отмечается День добрых дел, День самопознания, День шампиньонов (Champignon Day), Международный день русалки, День скакания на одной ножке. В США празднуют такие интересные события, как День лимонного шифонового торта и Праздник дыма и зеркал или День фокусника-иллюзиониста.

Напомним, что в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.