Березове свято 29 березня: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути суворої кари
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сьогодні у церковне свято не можна пиляти березу, а жінкам - наносити яскравий макіяж
У п’ятницю, 29 березня (11 квітня за старим стилем), у період Великого посту 2024 православні віряни та греко-католики шанують пам’ять єпископа Марка Арефусійського. У народному календарі відзначається Марків день, або День берези, Березове свято.
Єпископ Марк з Арефусії жив у IV столітті в Сирії. Після того, як на престолі замінив християнина Костянтина Великого імператор Юліан Відступник, останній почав гоніння на прихильників православ’я.
Марк Арефусія був одним з перших, кого стали переслідувати. Язичники пам’ятали, як він знищив язичницький храм і на його місці спорудив християнську церкву. Вони намагалися заарештувати єпископа, але той втік із міста. Він опинився в безпеці, але дізнавшись, що в його рідному місті заарештовують і катують християн, які допомагали йому втекти, Марк повернувся, щоб здатися.
Єпископа довго мучили, били, тримали у стічній ямі. Його обливали розсолом та медом, підвішували, де його жали оси та бджоли. Однак язичники не змогли зламати його дух і його відпустили. Святий Марк Арефусія помер своєю смертю в 364 році, отримавши нагороду сповідників Христових.
Традиції та прикмети на 29 березня
Цього дня у східній слов’янській культурі особливе шанування приділяється березі. За легендою, під цим деревом Мати Божа зі своїм немовлям Ісусом знаходили укриття від негоди. Через це береза набула особливого місця в серцях християн, які ставляться до неї з особливою повагою.
29 березня наші пращури збирали сік із берези. Вірили, що він має цілющі властивості. Згідно з народними уявленнями, цей сік здатний зцілювати хвороби та приносити удачу та щастя до оселі.
- Хмари пливуть високо та швидко — погода буде гарною.
- Зранку на небі багато великих хмар — увечері буде йти дощ.
- Сонце пішло за хмару — віщує швидкий наступ дощової погоди.
- Галки збираються в зграї та літають — дощ передчують.
- Сік із берези тече рясно та швидко – влітку очікується багато дощів.
- Лебеді будують гнізда високо – влітку буде багато води.
- Грім – до похолодання.
- Злива – до врожаю вівса.
- Багато лебедів плаває – весна буде тепла.
- Побачити птаха білого кольору — до удачі найближчим часом.
Що не можна робити 29 березня
- Пиляти березу — можна зіпсувати собі долю.
- Вивішувати білизну сушитися надвір – обіцяє хвороби тому, хто носить одяг.
- Лаятися — можна накликати неприємності.
- Жінкам робити яскравий макіяж, зачіску — можна позбутися своєї краси.
- Вживати м’ясні, рибні, молочні продукти — йде суворий піст.
У кого іменини 29 березня
Цього дня іменини святкують Кирило, Марк, Іван, Євстафій, Михайло та Іван.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
29 березня у світі та в Україні відзначається День добрих справ, День самопізнання, День печериць (Champignon Day), Міжнародний день русалки, День скакання на одній ніжці. У США святкують такі цікаві події, як День лимонного шифонового торта та Свято диму та дзеркал або День фокусника-ілюзіоніста.
Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят року. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.