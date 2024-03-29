Березове свято 29 березня: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути суворої кари

Сьогодні у церковне свято не можна пиляти березу, а жінкам - наносити яскравий макіяж

У п’ятницю, 29 березня (11 квітня за старим стилем), у період Великого посту 2024 православні віряни та греко-католики шанують пам’ять єпископа Марка Арефусійського. У народному календарі відзначається Марків день, або День берези, Березове свято.

Єпископ Марк з Арефусії жив у IV столітті в Сирії. Після того, як на престолі замінив християнина Костянтина Великого імператор Юліан Відступник, останній почав гоніння на прихильників православ’я.

Марк Арефусія був одним з перших, кого стали переслідувати. Язичники пам’ятали, як він знищив язичницький храм і на його місці спорудив християнську церкву. Вони намагалися заарештувати єпископа, але той втік із міста. Він опинився в безпеці, але дізнавшись, що в його рідному місті заарештовують і катують християн, які допомагали йому втекти, Марк повернувся, щоб здатися.

Єпископа довго мучили, били, тримали у стічній ямі. Його обливали розсолом та медом, підвішували, де його жали оси та бджоли. Однак язичники не змогли зламати його дух і його відпустили. Святий Марк Арефусія помер своєю смертю в 364 році, отримавши нагороду сповідників Христових.

Традиції та прикмети на 29 березня

Цього дня у східній слов’янській культурі особливе шанування приділяється березі. За легендою, під цим деревом Мати Божа зі своїм немовлям Ісусом знаходили укриття від негоди. Через це береза набула особливого місця в серцях християн, які ставляться до неї з особливою повагою.

29 березня наші пращури збирали сік із берези. Вірили, що він має цілющі властивості. Згідно з народними уявленнями, цей сік здатний зцілювати хвороби та приносити удачу та щастя до оселі.

Хмари пливуть високо та швидко — погода буде гарною.

Зранку на небі багато великих хмар — увечері буде йти дощ.

Сонце пішло за хмару — віщує швидкий наступ дощової погоди.

Галки збираються в зграї та літають — дощ передчують.

Сік із берези тече рясно та швидко – влітку очікується багато дощів.

Лебеді будують гнізда високо – влітку буде багато води.

Грім – до похолодання.

Злива – до врожаю вівса.

Багато лебедів плаває – весна буде тепла.

Побачити птаха білого кольору — до удачі найближчим часом.

Що не можна робити 29 березня

Пиляти березу — можна зіпсувати собі долю.

Вивішувати білизну сушитися надвір – обіцяє хвороби тому, хто носить одяг.

Лаятися — можна накликати неприємності.

Жінкам робити яскравий макіяж, зачіску — можна позбутися своєї краси.

Вживати м’ясні, рибні, молочні продукти — йде суворий піст.

У кого іменини 29 березня

Цього дня іменини святкують Кирило, Марк, Іван, Євстафій, Михайло та Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

29 березня у світі та в Україні відзначається День добрих справ, День самопізнання, День печериць (Champignon Day), Міжнародний день русалки, День скакання на одній ніжці. У США святкують такі цікаві події, як День лимонного шифонового торта та Свято диму та дзеркал або День фокусника-ілюзіоніста.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят року. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.