Сын Литвина проиграл второй раз: суд принял решение по элитной застройке, что дальше

На руку частной фирме могут сыграть изменения в законе, что защитит "добросовестных приобретателей"

Частная фирма, которой владеют сын известного политика Иван Литвин, инвестбанкир компании Concorde Capital Игорь Мазепа и экс-нардеп Юрий Благодир, проиграла апелляцию по спорному участку на берегу реки Случь на Житомирщине. При этом пока о фактическом возвращении земли местной громаде речь не идет, тем более, что и власть не очень этим озабочена.

"Телеграф" изучил новое судебное решение и узнал о перспективах его выполнения.

Спор возник вокруг участка площадью 1,1716 га, расположенного в живописном месте на берегу реки Случь, которая считается одной из самых ценных в плане сохранения биоразнообразия рек Правобережья. На нем сохранилась мельница, построенная то ли в конце XVIII, то ли в начале XIX века. В 2010 году эта земля перешла в частную собственность – для ведения личного крестьянского хозяйства ее получил кто-то из местных жителей. При этом в распоряжении РГА на нового хозяина налагались ограничения: не строить новые объекты недвижимости и использовать участок исключительно для обслуживания здания мельницы.

Только обслуживание мельницы без строительства — таково было требование для первого владельца

В 2013-м у земельного участка сменился владелец, который приобрел и все, что на нем располагалось, а именно мельницу и вспомогательные здания вместе с подпорной стеной. Следующим шагом стало изменение целевого назначения, теперь это уже должно быть "строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и общепита". А затем землевладелец передал участок у водоема в уставной капитал ООО "Надслучанская Жемчужина" (укр. "Надслучанська Перлина"), которое запланировало реконструкцию объекта с достройкой под гостиничный комплекс. Закончить выполнение работ планировалось к концу 2016-го года, по крайней мере, такая дата была указана на информационной таблице, которая украшала ограждение участка у реки.

В 2015 году фирма получила разрешение и планировала проведение реконструкции с достройкой под гостиничный комплекс.

Очевидно, что часть работ 10 лет назад была выполнена, о чем свидетельствуют сообщения на сайте компании-проектировщика, а также заключение судебной земельно-технической экспертизы, проведенной в апреле 2024 года. В документе указано: "на исследуемом земельном участке с кадастровым номером 1824083700:01:000:0162 расположен комплекс построек и сооружений рекреационного назначения, которые находятся в стадии реконструкции".

В 2024 году было зафиксировано: на участке находит комплекс зданий и сооружений

При этом на одной из площадок по продаже недвижимости объект представлен как пространство ментального и физического обновления ЗORI с гостиницей, СПА, клиникой, винным баром, ресторанами, теннисными кортами. На другой – в качестве жилого элитного комплекса ЗORI by Shelest – проект от застройщика Concorde Capital анонсирован в августе 2024 года, а заказчиком работ и владельцем торговой марки ЗORI указано ООО "Надслучанская Жемчужина".

О появлении проекта на сайте ЛУН объявили, когда прокуратура уже обратилась в суд

Объект занимает в общей сложности 2,3 га, ведь расположен сразу на трех участках. Один из них площадью 1,1716 га стал предметом судебного разбирательства. Основанием для этого была позиция Звягельской окружной прокуратуры, установившей нарушение требований закона при использовании данной земли, ведь эта "территория имеет статус прибрежной защитной полосы, определенный фактом расположения в 50-метровой защитной полосе реки Случ". Поскольку участок относится к землям водного фонда, централизованный орган настаивал на отмене государственной регистрации права собственности на него и возвращению его местной громаде в лице Звягельского городского совета. Решение в пользу прокуратуры Хозяйственный суд Житомирской области принял 2 декабря 2024 года.

Верхняя часть фото – проект строительства, нижняя – скрин с карты Google Maps

Ожидаемо, что ООО "Надслучанская Жемчужина" это решение обжаловало. Как сообщила Житомирская областная прокуратура в ответ на запрос "Телеграфа", апелляционная жалоба находилась на рассмотрении Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, который оставил ее без удовлетворения. Соответствующее постановление датировано 10 марта 2025 года. Из текста документа следует, что частная компания продолжала гнуть свою линию и доказывать: "спорный земельный участок граничит с прибрежной защитной полосы реки Случь, установленной в градостроительной документации села Александровка, а не накладывается на нее", а, значит, не относится к землям водного фонда. При такой трактовке получалось, что на более чем гектар земли не распространяется запрет на передачу в частную собственность, и оснований возвращать ее громаде, нет. Также представители "Надслучанской Жемчужины" отмечали, что еще суд первой инстанции должен вообще применить исковую давность (то есть не рассматривать иск прокуратуры), ведь история началась еще в 2010 году.

Коллегию судей апелляционной инстанции доводы общества с ограниченной ответственностью не убедили. В частности, в постановлении отмечено, даже если в градостроительной документации не установлены границы прибрежных защитных полос (а так было в случае спорного земельного участка), то действует общая норма, прописанная в Земельном кодексе. А именно: для больших рек ширина прибрежной полосы составляет 100 метров от уреза воды.

Размер прибрежной защитной полосы установлен законом, подчеркнуто в судебном постановлении

Также в документе есть ссылка на судебную практику по аналогичным делам, в частности, постановления Большой Палаты Верховного суда, которая, подчеркивала особый режим земельных участков, входящих в водоохранные зоны или прибрежные защитные полосы. "Нецелевое использование этих полос может приводить к загрязнению и засорению поверхностных водных объектов, а также к потере ими водности, истощению водного объекта, что влияет на возможность удовлетворения потребностей большого количества людей", – цитируют позицию Палаты в постановлении.

Таким образом, и суд второй инстанции пришел к выводу, что прокуратура была права в своих требованиях, соответственно, земельным участком на берегу реки Случь должен владеть громада. Как отметили в Житомирской областной прокуратуре, постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в течение 20 дней с момента составления полного текста (ответ был предоставлен до истечения этого срока — Авт. ).

- Что касается исполнения решения суда, то согласно ч. 1 ст. 327 Хозяйственного процессуального кодекса Украины исполнение судебного решения осуществляется на основании приказа, выданного судом, который рассматривал дело как суд первой инстанции, являющийся исполнительным документом. Приказ на выполнение указанного решения суда Хозяйственным судом не выдавался, — подчеркнули в прокуратуре.

В прокуратуре сообщили, что пока приказ о выполнении решения суд не выдавал

Звягельский городской совет проигнорировал запрос "Телеграфа" относительно фактического состояния земельного участка и планов на его использование в случае возвращения. Кроме того, представители органа местного самоуправления не участвовали в судебных заседаниях, хотя и поддержали письменно исковые заявления прокуратуры.

С высокой вероятностью вердикт апелляционного суда не поставит точку в этой истории, потому что ООО "Надслучанская Жемчужина" продолжит бороться за участок. Тем более компании выгодно потянуть время, ведь проблему со спорной землей в Житомирской области может решить подписание скандального законопроекта №12089. Несмотря на то, что сам участок был незаконно выведен из собственности громады, "Надслучанская Жемчужина" якобы к этому и не причастна, потому что его перекупила, поэтому может считаться "добросовестным приобретателем", значит, все претензии должны быть адресованы первому владельцу. А поскольку с момента сделки, которая была проведена с нарушением закона, прошло более 10 лет, громада потеряет возможность вернуть себе землю. И истребовать ее у "добросовестного приобретателя" можно будет только при условии компенсации стоимости участка. Такой вариант возможен в случае, если будут введены новые нормы. Но пока неизвестно, произойдет это или нет.

В любом случае вернуть землю, на которой уже находится жилищный комплекс, ввод в эксплуатацию которого назначен на 4 квартал текущего года, а квартиры полностью распроданы, будет задачей "со звездочкой".

Как сообщал "Телеграф", к незаконной свалке в Голосеевском районе столицы может быть причастна фирма, среди владельцев которой — Дмитрий Крейнин, что ранее был женат на дочери экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина.