Где разминирование, там и миллиарды? Скандальный нардеп засветился на важном мероприятии, что стоит знать

Иностранные доноры предоставляют космические суммы и контроль над их расходами осуществляют украинские органы.

Украина сегодня является одной из самых заминированных стран мира. Около четверти территории крупнейшей страны Европы нуждаются в сплошном разминировании. Это огромный рынок, где ежегодно обращаются сотни миллионов гривен государственных и международных средств. Поэтому закрепиться здесь пытаются не только бизнес-игроки, но и хорошо известные политики.

О ком речь, действительно ли противоменная деятельность может стать благоприятной сферой для финансовых распилов, и кто контролирует оборот денег — узнавал "Телеграф".

Теневые схемы, кнопкодавство и уголовные дела

В Украине разминированием занимаются целый ряд как государственных, так и частных организаций. Однако главную координационную роль играет Национальный орган по вопросам противоминной деятельности – межведомственный орган под руководством министра обороны. Он отвечает за формирование государственной политики в сфере разминирования, координацию финансирования, внедрение стандартов, международное сотрудничество и просветительскую работу по минной опасности.

Интересно, что на одном из последних заседаний органа среди присутствующих была замечена политика с неоднозначной репутацией — народного депутата Антона Яценко. Журналисты заинтересовались этим по меньшей мере потому, что согласно регламенту участие парламентариев в составе органа не предусмотрено.

Антон Яценко, депутат Верховной Рады Украины, отмечен стрелкой

Правда, орган носит совещательный характер, поэтому депутаты теоретически могут приобщаться к его работе по приглашению или согласованию, чтобы высказать свое мнение или внести предложения. Тем более, Яценко является главой Межфракционного депутатского объединения "Гуманитарное разминирование".

Публикация Яценка в Facebook

Напомним, деятельность Антона Яценко была предметом дискуссий еще со времен Оранжевой революции. Сначала (в 2007 году) он был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко, впоследствии стал членом Партии регионов, где находился в период с 2011 по 2014 год.

В ноябре 2016 года Яценко установил рекорд по кнопкодавству — при рассмотрении законопроекта о предотвращении и противодействии домашнему насилию он успел проголосовать сразу за пятерых депутатов. Общественные активисты движения "Честно" отмечали, что на тот момент это было наиболее дерзкое нарушение принципа личного голосования в Верховной Раде VIII созыва.

Для депутата Яценко это был уже четвертый зафиксированный факт кнопкодавства

Но самое большое имя Яценко запятнали следующие годы. В 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла два уголовных производства против Яценко. Первое касалось незаконного обогащения, поскольку журналисты обнаружили, что его тесть владеет элитной недвижимостью, полученной в подарок от самого Яценко. Второе производство было связано именно со злоупотреблением служебным положением в сфере государственных закупок из-за контроля над "Тендерной палатой Украины".

Эта структура фактически монополизировала государственные закупки, заставляя компании платить большие суммы за посреднические услуги. Только за полгода ее работы с участников тендеров удалось собрать около 930 миллионов гривен, а общая сумма доходов от схемы могла достигать 1 млрд долларов.

А уже после принятия бюджета на 2018 год появилась схема с так называемыми "авторизованными электронными площадками". Тогда во избежание искусственного занижения стоимости имущества в Украине была введена обязательная проверка цен на недвижимость через электронную базу данных Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Впоследствии появились компании-посредники, ставшие обязательной частью процесса оценки недвижимости. На самом деле, они выполняли довольно простую функцию – передавали информацию от оценщиков в Единую базу Фонда госимущества. За данную услугу они получали от 500 до 1800 гривен за каждую оценку. Фактически, таким образом, с граждан и бизнеса ежедневно взимали миллионы гривен.

"Наши деньги" предполагали, что к посредническим площадкам имеет отношение народный депутат Антон Яценко. Несмотря на журналистские материалы, политик свою причастность к электронным площадкам отрицал .

Теперь же, несмотря на смену политических лагерей, он все еще остается в большой политике. Но не без скандалов. К примеру, в 2023 году мэр Умани Ирина Плетнева обвинила Яценко в том, что он в начале полномасштабного российского вторжения вроде бы намекал ей на возможные договоренности с оккупантами в случае их удачного наступления. Сам нардеп отрицает эти обвинения.

Законопроект Яценко – для чего это было?

Следовательно, причастность Яценко к государственным делам может настораживать. Особенно если дело касается государственных денег и общественно важной работы: гуманитарных процессов и разминирования украинской территории.

Антон Яценко. Фото: slovoidilo.ua

Два года назад Антон Яценко подал законопроект, который предусматривал передачу функций Национального органа по вопросам противоминной деятельности от Министерства обороны в центральный орган исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, почтовой связи и инфраструктуры (на тот момент – Мининфраструктуры, ныне – Минрегион). Этот законопроект не был поддержан, но об интересах Яценко можно только догадываться.

Но в пояснительной записке он аргументирует передачу координации гуманитарного разминирования Мининфраструктуры тем, что именно это ведомство отвечает за послевоенное восстановление Украины. И поскольку разминирование является обязательным этапом перед возобновлением разрушенных территорий, логично, чтобы его организация была в компетенции министерства, которое занимается восстановлением.

С другой стороны, решение передать Нацорган по противоминной деятельности Мининфраструктуре может показаться необычным, ведь основная сфера деятельности этого ведомства — транспорт и строительство.

А связь Яценко с бывшим Мининфраструктуры хоть и не очевидна, однако имеет основательный опыт влияния на систему госзакупок. Из-за своей ОО "Центр тендерных процедур" он еще в 2002 году получил эксклюзивные права на разработку образцов тендерной документации. В 2004 году Рада предоставила "Центру тендерных процедур" полномочия государственного управляющего органа, а в апреле 2005-го была зарегистрирована та самая упомянутая выше общественная организация "Тендерная палата Украины", которая изменила Центр и получила эксклюзивные права на осуществление тендерных закупок и контроль за ними.

Загадочные миллионы благотворительного фонда Яценко

Вернемся в Нацорган по вопросам противоминной деятельности в Украине. Ежегодно средства на разминирование в Украине аккумулируются из ряда источников: государственного бюджета, местных бюджетных назначений, а также взносов от предприятий разных форм собственности. Весомую и отдельную роль имеет донорская помощь. Она может поступать как в виде финансов, так и в натуральной форме, например оборудованием или специалистами.

Как сообщало Министерство обороны Украины, на конец января 2025 года общий вклад партнеров в гуманитарное разминирование с 2022 года составляет более 1 миллиарда 70 миллионов долларов США.

Такие финансовые ресурсы могут быть зачислены в государственный бюджет или использовать операторы противоминной деятельности непосредственно по согласованию с Национальным органом по вопросам противоминной деятельности.

В перечне национальных операторов, работающих на донорские средства в сфере разминирования, значатся ООО "Демининг Солюшнс", Ассоциация саперов Украины и БФ "Современное село и город" и другие.

Особого внимания заслуживает последний фонд, возглавляемый Дианой Беляновской — депутатом Уманского городского совета и, что показательно, помощницей самого Антона Яценко.

Сведения о БФ "Современное село и город" из системы Опендатабот

То, что Беляновская работает помощницей Яценко на общественных началах, отмечено на официальной странице Верховной Рады.

Информация о Диане Беляновской на сайте Уманского городского совета

Телеграф рассказывает об этом фонде именно потому, что к нему у некоторых также возникали финансовые вопросы. Поводом стало событие в декабре 2024 года – после длительного отсутствия в округе Яценко снова появился в Умани, открыв гуманитарный хаб, организованный через его благотворительный фонд "Современное село и город".

Отрывок из видео гуманитарного хаба Яценко

Однако деятельность хаба, где Яценко активно преподносил себя как главного организатора помощи нуждающимся, будто сопровождалась серьезными разногласиями в финансовых отчетах. Это достаточно подробно освещали общественные активисты.

В 2022 году, когда в Украину из-за полномасштабного российского вторжения присылали огромное количество гуманитарной помощи, БФ "Современное село и город" получил сумму в 52 841 100 гривен.

Сам Яценко в одном из своих видео заявил, что его команда предоставила гуманитарную помощь на сумму 70 миллионов гривен в течение первых пяти месяцев большой войны. Однако в отчете "Современного села и города" за 2022 год было указано именно 53 миллиона. Поэтому вопрос о том, где делось еще 17 миллионов, остается открытым, отмечали критики Яценко.

Может быть, он просто запутался в своих словах и суммах. К примеру, в комментариях под своими видео он неоднократно утверждал, что с начала войны его команда передала помощи более чем на 1 миллиард гривен.

Комментарии Яценко на обвинение в Facebook

Если принимать во внимание именно эту цифру, то возникает вопрос куда делись (и были ли вообще) остальные 915 миллионов гривен. Поскольку если учесть официально указанные 53 миллиона за 2022 год, 23 миллиона за 2023-й и почти 9 миллионов за 2024-й, то общая сумма составляет всего 85 миллионов гривен.

Землю разминируют, а денег будет еще больше

Хотя разминирование Украины будет длиться десятилетиями, прогресс уже происходит. Не зря за прошедший 2024 год гуманитарное разминирование осуществляли 27 сертифицированных операторов противоминной деятельности. Это более 2000 человек, 27 машин механизированного разминирования и 6 расчетов минно-розыскных собак. В результате проведенной противоминной деятельности 17 тысяч кв. км украинских территорий стали снова доступны для использования. А общий вклад партнеров Украины в гуманитарное разминирование с начала полномасштабного вторжения составил 1,1 миллиарда долларов (или более 45 миллиардов гривен).

Инфографика Министерства обороны Украины

В 2024 году Украина потратила 50 миллионов гривен бюджетных средств на обеспечение функционирования бюджетного учреждения Центр гуманитарного разминирования. А также 3 миллиарда гривен на компенсацию расходов фермерам за разминирование сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, 98 миллионов гривен было передано на финансирование мероприятий гуманитарного разминирования через Министерство внутренних дел и Министерство обороны, в частности, на закупку специализированной техники и оборудования.

В 2025 году государство потратит 1 миллиард гривен на компенсации фермерам, а также более 50,7 миллиона гривен на финансирование Центра гуманитарного разминирования.

Украина ожидает следующей международной поддержки в этой сфере. К примеру, Норвегия объявила о дополнительном финансировании в размере 20 миллионов долларов на 2025 год. Также 24,5 миллиона долларов на украинские нужды дает Канада.

Всего во время ежегодной Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине-2024 (UMAC-2024) страны-партнеры объявили о дополнительных обязательствах по поддержке гуманитарного разминирования на сумму почти 70 миллионов долларов.

Удастся ли заинтересованным лицам превратить миллионные благотворительные взносы в личное обогащение, зависит от прозрачности государственного контроля, принципиальности правоохранителей и бдительности общественности.