Эксклюзивное экзотическое животное за более чем 200 тысяч гривен поразит своими необычными глазами (фото, видео)

Такому животному нужны особые условия, похожие на африканские джунгли

В Украине не перестают покупать экзотических домашних любимцев. Некоторые из них могут пугать, а некоторые вызывать невероятное восхищение. Сенегальский галаго из последних. Этот небольшой ночной примат обитает в Африке и поражает своими чрезвычайно большими глазами.

В Украине такие приматы доступны только под заказ. Цена за самку — почти 5000 долларов, или 205 500 грн. В объявлении говорится, что он может жить в большой клетке, вольере или террариуме, ведь галаго в природе живет на верхних ветвях деревьев. Это животное не по дикой природе, а выращенное продавцом. В неволе галаго питается вареными яйцами, фруктами, овощами, насекомыми.

Цена на сенегальского галаго в Украине

Что за животное галаго

Сенегальский галаго по размерам напоминает обычную белку. Длина тела – от 15 до 30 см, хвост длинный. Вес животного от 100 до 300 граммов. Его большие выпуклые глаза с бинокулярным зрением часто производят впечатление испуга. Однако это действительно эволюционная адаптация, чтобы выжить в густых тропических лесах. Живёт в неволе до 17-18 лет.

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