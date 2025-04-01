1 апреля значительной части пенсионеров поднимут выплаты: названы две категории

Слишком "богатым" пенсионерам индексации не будет

Апрель 2025-го принесет украинцам ряд изменений, касающихся прохождения ВЛК и бронирования от мобилизации, новых правил оформления больничных, цен на сигареты и часть лекарства, подсчета налогов для ФОПов. Еще одной из новаций станет перерасчет соцвыплат работающим пенсионерам.

Больше читайте в публикации: "Пересчет пенсий и новые цены на сигареты. Что еще изменится для украинцев с 1 апреля".

С 1 апреля Пенсионный фонд производит автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом их обновленного страхового стажа. Этот пересчет касается тех, кто после назначения или предыдущей индексации продолжал работать и получил меньше, чем 24 месяца страхового стажа, но после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет. В 2025 году пересчитывают пенсии, назначенные/пересчитанные в 2023 году.

В апреле также возрастут выплаты пенсионерам, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размеры возрастных надбавок составляют до 300 грн (70-летних), до 456 грн (75-летних) и до 570 грн (80-летних и старше).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая должна быть зарплата, чтобы в 2025 году назначили пенсию в 16 тыс. грн.