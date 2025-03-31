Бартоломео раздора: как прилет в Днепре задел острую тему и что говорят известные украинцы

Ситуация со сбором в Bartolomeo оказалась громкой, но далеко не первой

Удар России по Bartolomeo Best River Resort в Днепре 28 марта вызвал серьезное потрясение в украинском обществе. Атака "шахедов", которая привела к серьезным разрушениям в знаменитом гостинично-ресторанном комплексе, а также гибели людей в городе, широко освещалась в СМИ, но не только по этому. Трагедия с новой силой подняла на поверхность давний вопрос на тему донатов, который проходит невидимой нитью сквозь всю полномасштабную войну. Снова украинцы спорят об актуальности сборов от бизнеса в то время, когда по всей стране ежедневно страдают обычные люди, а армия прикладывает сверхусилия, чтобы остановить врага.

"Телеграф" все детали резонансной ситуации, а также спросил мнения украинцев из разных сфер (бизнес, армия, волонтер) по поводу неё.

Удар по Bartolomeo

28 марта "шахеды" снова массировано атаковали Украину. Целью для многих из них оказался Днепр. Местные жители слышали взрывы, а затем увидели и зарево над своим городом.

В ту роковую ночь в городе погтбли люди. Десятки получили ранения.

Как оказалось, один из ударов пришелся по Bartolomeo Best River Resort. Это современный гостинично-ресторанный комплекс, расположенный на Набережной Победы, 9Б, который сочетает в себе комфорт, развлечения и уникальный дизайн. Он был популярным местом отдыха местных жителей и туристов.

Российский беспилотник упал на банкет-холл, однако все сотрудники и гости заведения остались невредимыми, так как их вовремя эвакуировали.

"Никто из посетителей или работников комплекса не пострадал. Было около 50-70 сотрудников комплекса и около 350 посетителей. К врачам никто не обращался", — рассказал генеральный менеджер заведения Юрий Ноздьоркин.

Главной архитектурной особенностью комплекса был ресторан в форме корабля, символизирующий эпоху великих географических открытий. Он сгорел во время масштабного пожара. Однако в планах руководства заведения полностью его восстановить и для этого был открыт сбор на реконструкцию.

К слову, как он появился в Bartolomeo и каким был до атаки — читайте в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Так начался спор, перерастающий в скандал

Официальный канал Бартоломео открыл сбор на восстановление

"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен Бартоломео – визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь", — говорилось в сообщении в соцсетях комплекса.

Мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что деньги можно пожертвовать семьям, которые потеряли свои дома, а не владельцам крупного успешного бизнеса. Другие же отметили, что "Бартоломео" был символом города.

На спор обратила внимание даже волонтер и советница министра обороны Дана Яровая. Дело еще в том, что ситуация заиграла новыми красками после того, как россияне нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. При этом официального сбора на восстановление медучреждения она не нашла и открыла его сама в виде банки в monobank и номера карты 4441 1111 2395 3931.

"Я понимаю, что в подсознании людей, больница это место боли, это не приятные ощущения от увиденного, это изуродованные люди, от которых хочется отвести взгляд. Ресторан, это клочок мира в котором якобы нет войны. И большинство хватается за то, что не приносит ему неприятные ощущения. Так работает подсознание. Но пользоваться этим, это быть полностью отбитым на голову сволочью", — написала она.

В придачу ко всему Ярова отметила, что владелец ресторана входит в число сотни богатейших людей Украины.

Как известно, владельцем "Бартоломео" является Валерий Шамотий, который занимает место в списке богатейших людей Украины.

Валерий Шамотий

Краткая справка: Валерий Шамотий — бизнесмен из Днепра контролирует корпорацию "Логос" — крупная торгово­-промышленная Корпорация, в её состав входят компании, специализирующиеся на производстве, дистрибуции, импорте и экспорте различных товаров народного потребления и элитной продукции и услуг.

Девелоперские проекты направления Логос-Инвест включают:

ЖК "Бартоломео";

ТМ "Таврия";

ТМ "ALeXX";

ТМ "Инкерман".

В 2020 году журнал "Фокус" поместил Шамотия на 73 место в своем списке самых богатых украинцев.

Реакция Bartolomeo

После резонанса в обществе в компании передумали восстанавливать Bartolomeo за счет пожертвований. Вместо этого там приняли решение, что все собранные средства будут переданы в её Благотворительный Фонд Talented Ukraine, который оказывает помощь Силам обороны: в реабилитации, закупке необходимого оборудования, оборудования и других аспектах.

Не впервые

Ситуация со сбором в Bartolomeo оказалась громкой, но далеко не первой.

Схожая ситуация со сборами на восстановление бизнеса произошла, например, в Киеве в 2024 году, после российской ракетной атаки. Тогда пострадала кофейня One Love напротив костела.

Кофейня открыла сбор на помощь и смогла его закрыть за полдня — быстрее, как отмечает Informator, чем это обычно занимает времени в случае с покупкой авто или оборудования для нужд боевых бригад. У некоторых волонтеров и украинцев такое положение дел вызвало гнев. В соцсетях пользователи захейтили и само заведение за то, что объявило сбор, и тех, кто им задонатил.

Отреагировал тогда на это, в частности, и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"У меня есть стойкое ощущение, что большое количество гражданских сегодня сильно отдалились от войны, и их приоритеты лежат совсем в другой плоскости. 4% украинцев, которые задонатили тысячу на ВСУ и сбор на почти полмиллиона на столичную кофейню, тому подтверждение", — написал Жорин в своем блоге.

После скандала соучредитель компании Владимир Задирака поблагодарил за поддержку и сообщил, что часть этих средств будет направлена ​​на восстановление поврежденного заведения, а остальные — на нужды бригад, в которых несут службу сотрудники сети.

Что говорят украинцы

"Телеграф" спросил мнения украинцев из разных сфер по поводу скандалов со сборами бизнеса.

Так, известный ресторатор Дмитрий Борисов считает такие сборы нормой.

Дмитрий Борисов (facebook.com/DimaBorisovRestorator)

"Заведение – это, в том числе "собственность" людей, гостей, клиентов. Поэтому я считаю, что люди могут помочь владельцам своим донатом восстановить заведение", — сказал он "Телеграфу".

Волонтер Алексей Мочанов считает, что донаты и их цели — это дело каждого.

Алексей Мочанов

"Я бывал в Бартоломео несколько раз. Место хорошее. С хозяином незнаком. Как они будут его восстанавливать (и будут ли?) — не моего ума дело. Скинут ли люди ему на восстановление — личное дело каждого", — сказал Мочанов.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) считает решение о проведении сбора на восстановление неправильным.

Анатолий Штефан Фото:@a_shtirlitz

"Вооруженные силы Украины очень благодарна бизнесу за поддержку, но здесь ситуация двоякая: когда в Харькове разбит полностью военный госпиталь, и на фоне этого открывается сбор на люксовый комплекс. При том, что его владелец – богатый человек и я хотел бы, чтобы его владелец принял правильное решение и эти деньги направил на восстановление какого-нибудь гражданского объекта, госпиталя или просто для помощи переселенцам. Людям, оставшимся вообще без жилья и без средств к существованию", — считает "Штирлиц".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел комплекс Бартоломео до того, как в него попал российский "Шахед".