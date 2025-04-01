Могут ли объявить в розыск, если не забрать повестку из почты

В ТЦК пояснили, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут медкомиссию

В Украине продолжается уточнение данных военнообязанных мужчин, ранее признанных "ограниченно пригодными". Они должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня.

Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК. Там отмечают, что направление на медосмотр можно получить двумя способами:

лично в ТЦК по месту нахождения на учете;

самостоятельно через "Резерв+".

Уведомление по почте

Мужчин могут сообщать о необходимости прохождения ВВК по почте. В ТЦК призывают не игнорировать такие повестки, поскольку их невыполнение может иметь серьезные последствия.

"Если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, он попадает в соответствующий розыск", — подчеркнули в ТЦК.

Что грозит тем, кто не пройдет ВВК

Если военнообязанный не явится на медкомиссию, он может быть признан нарушителем законодательства о мобилизации. В таком случае:

ТЦК передаст информацию об уклонении в Национальную полицию;

полиция имеет право задержать нарушителя и доставить его в ТЦК;

после этого возможно привлечение к административной ответственности.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла законопроект №12457, которым продлен срок прохождения повторного медосмотра для таких граждан. Теперь окончательная дата для медицинской проверки – 5 июня 2025 года.

Закон был принят парламентом 12 февраля 2025 года, получив поддержку 313 народных депутатов. Уже 13 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это решение приняли из-за низких темпов прохождения ВВК – только 25% военнообязанных смогли пройти медосмотр в предыдущий дедлайн 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизованных "ограниченно пригодных" отправить на передовую. В ТЦК назвали специалистов, которых нехватает в армии.