Редкая ночь без "шахедов": искусственный интеллект объяснил, чего ждать от россиян после "затишья"

Есть несколько факторов, которые могли повлиять на такое поведение России

Ночь на 1 апреля в Украине прошла без российских атак впервые за долгое время. В последний раз такое явление наблюдалось ночью 14 октября, то есть почти полгода назад, а также в декабре. В остальное же время враг запускает по Украине каждую ночь "Шахеды" или ракеты, или устраивает комбинированные атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале обратил внимание на это явление, но обозначил, что "пока это ничего не значит".

А "Телеграф" тем временем решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, какие причины отсутствия атак этой ночью он сможет назвать и какие последствия по его мнению могут быть дальше.

Важно отметить, что ответ ИИ не является подтвержденными данными. Нашей редакции было интересно узнать, как искусственный интеллект может прокомментировать отсутствие атак впервые за долгое время.

Что сказал ИИ

По его мнению, отсутствие российских атак в ночь на 1 апреля, как и в ночь на 14 октября, является "заметной аномалией", поскольку ежедневно враг запускает дроны или ракеты, или делает комбинированные атаки.

Отмечается, что есть несколько факторов, которые могли повлиять на такое поведение России:

Логистические и ресурсные ограничения. РФ могла столкнуться с трудностями в поставках ракет или БПЛА. В 2024 году уже наблюдались периоды, когда интенсивность атак становилась меньше. Вероятно, это делалось для перегруппировки или пополнения арсенала.

РФ могла столкнуться с трудностями в поставках ракет или БПЛА. В 2024 году уже наблюдались периоды, когда интенсивность атак становилась меньше. Вероятно, это делалось для перегруппировки или пополнения арсенала. Тактическая пауза перед наступлением. ИИ не исключает, что "тихие ночи" могут говорить о подготовке к более серьезным атакам. Россия неоднократно использовала подобные перерывы для перегруппировки сил, разведки или планирования комбинированных ударов. Затишье 14 октября могло быть связано с тем, что россияне готовились к волнам обстрелов энергетической инфраструктуры, а 1 апреля, как пишет ИИ, может быть предвестником скоординированного наступления.

ИИ не исключает, что "тихие ночи" могут говорить о подготовке к более серьезным атакам. Россия неоднократно использовала подобные перерывы для перегруппировки сил, разведки или планирования комбинированных ударов. Затишье 14 октября могло быть связано с тем, что россияне готовились к волнам обстрелов энергетической инфраструктуры, а 1 апреля, как пишет ИИ, может быть предвестником скоординированного наступления. Погодные условия. Сильные ветры и туман усложняют запуск "Шахедов", которые относительно легкие и уязвимы к погодным условиям. Однако такого нельзя сказать о ракетах. Однако погодный аспект мог сыграть роль в конкретную ночь.

Сильные ветры и туман усложняют запуск "Шахедов", которые относительно легкие и уязвимы к погодным условиям. Однако такого нельзя сказать о ракетах. Однако погодный аспект мог сыграть роль в конкретную ночь. Политические или стратегические расчеты. Россия могла намерено сдержаться от совершения атак из-за внутренних или внешних обстоятельств. Например, переговоры, давление союзников (например Китая или Индии). Или же это могла быть попытка демонстрации "доброй воли" перед международным сообществом. Но учитывая предыдущее поведение, это выглядит маловероятным без явных подтверждений.

Россия могла намерено сдержаться от совершения атак из-за внутренних или внешних обстоятельств. Например, переговоры, давление союзников (например Китая или Индии). Или же это могла быть попытка демонстрации "доброй воли" перед международным сообществом. Но учитывая предыдущее поведение, это выглядит маловероятным без явных подтверждений. Успехи украинского ПВО и РЭБ. Украина усилила свою противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) к 2025 году. Как один из вариантов — Россия решила избегать атак в эти ночи из-за высокого риска потерь или неэффективности ударов, предпочитая накопление сил для преодоления этих систем в будущем.

Сравнение с "тишиной" 14 октября

Затишье в ночь на 14 октября 2024, как пишет ИИ, могло быть связано с переходом к более точечным ударам или подготовкой к зимнему наступлению на инфраструктуру.

Сходство состоит в том, что и тот и тот случаи стали исключением на фоне интенсивных боевых действий.

При этом, ИИ уточняет, что в этом году ситуация могла осложниться из-за истощения ресурсов России, усиления Украины западной помощью (например, F-16 или дополнительными системами ПВО) и новых факторов, таких как участие северокорейских войск в конфликте.

Стоит добавить, что еще одна "пауза" была в ночь на 10 декабря 2024 года. Причиной "затишья" тогда, вероятно, стали погодные условия. В Украине несколько дней был густой туман. А он может влиять на дальность и траекторию полетов "Шахедов".

О чем это говорит?

Изнурение или перегруппировка. ИИ полагает, что отсутствие атак может указывать на временное истощение российских запасов. Или же войска противника нуждаются в передислокации сил, особенно если учесть потери в Курской области и на востоке Украины.

ИИ полагает, что отсутствие атак может указывать на временное истощение российских запасов. Или же войска противника нуждаются в передислокации сил, особенно если учесть потери в Курской области и на востоке Украины. Изменение приоритетов. РФ могла перенести фокус с воздушных ударов по тылу на наземные операции. К примеру, в Донецкой области, где продвижение в Покровск оставалось приоритетом в 2025 году.

РФ могла перенести фокус с воздушных ударов по тылу на наземные операции. К примеру, в Донецкой области, где продвижение в Покровск оставалось приоритетом в 2025 году. Реакция на украинские действия. Успешные удары по объектам в России (по НПЗ, авиаабазам и т.д.) могли заставить противника пересмотреть стратегию во избежание потерь в дальнейшем.

Чем такое "затишье" может обернуться в будущем?

Более серьезные атаки. ИИ подчеркивает, что исторически "затишье" предшествуют масштабным ударам. То есть, если Россия копит ракеты и дроны, то в ближайшие недели возможны комбинированные атаки с акцентом на энергетику или крупные города, особенно учитывая приближающийся отопительный сезон 2025-2026 годов.

ИИ подчеркивает, что исторически "затишье" предшествуют масштабным ударам. То есть, если Россия копит ракеты и дроны, то в ближайшие недели возможны комбинированные атаки с акцентом на энергетику или крупные города, особенно учитывая приближающийся отопительный сезон 2025-2026 годов. Усиление наземного наступления. Тишина этой ночью может говорить о перераспределении ресурсов на фронт. К примеру, в феврале 2025 года Россия ускорила продвижение в Донецкой области, что могло потребовать концентрации сил именно там.

Тишина этой ночью может говорить о перераспределении ресурсов на фронт. К примеру, в феврале 2025 года Россия ускорила продвижение в Донецкой области, что могло потребовать концентрации сил именно там. Длительное затишье. Такой вариант менее вероятен, но, как пишет ИИ, если РФ несет критические потери (экономические, человеческие или материальные), то такие ночи как на 1 апреля и 14 октября могут стать частым явлением.

Вывод ИИ

Искусственный интеллект отметил, что вероятнее всего "затишье" связано с тактической паузой или логистическими ограничениями России. Однако это не говорит об ослаблении агрессии, а скорее о том, что враг готовит более серьезные атаки или изменение стратегии.

Украине, по его мнению, нужно использовать такие перерывы для укрепления обороны. Прогнозы указывают на то, что в ближайшие месяцы останутся напряженными, с возможным обострением как в воздухе, так и на земле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто станет президентом России, когда Путин умрет. ИИ назвал двух главных кандидатов.