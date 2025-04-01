Дом Киевского уездного земства на Рейтарской в Киеве могут восстановить: что решит суд

Суд решит судьбу исторического памятника на Рейтарской

1 апреля 2025 состоится решающее заседание по делу об обязательстве застройщика строительной компании "Нест" восстановить памятник истории — Дом Киевского уездного земства. Это дело получило широкий резонанс среди общественности и активистов, борющихся за сохранение исторического наследия Киева.

Как напомнил столичный активист Дмитрий Перов, в сентябре 2023 года строительная компания "Нест" приступила к демонтажу внутреннего дворового объема памятника, что вызвало широкий протест среди общины и активистов. Компания пыталась лишить здание статуса памятника истории, однако эти попытки были отчасти успешными только в отношении дворового флигеля. Судебные решения подтвердили статус здания как памятника архитектуры и истории местного значения, что запрещает его снос

Здание Киевского уездного земства, построенное в 1913 году по проекту архитектора Ивана Биляева, является ценным архитектурным объектом, расположенным на улице Рейтарской в Киеве. Это здание не только имеет историческое значение, но является примером стиля модерн начала XX века, хотя некоторые источники указывают на влияние историзма.

Архитектурный стиль

Дом Киевского уездного земства построен в стиле модерн, который был популярен в то время. Этот стиль характеризовался использованием новых материалов и технологий, а также акцентом на функциональности и простоте форм. Здание имеет Г-образную форму в плане, состоящем из фасадного дома и дворового флигеля, снесенного в 2023 году.

Здание имеет ряд архитектурных элементов, подчеркивающих его историческую ценность. Фасад здания сохранился в относительно хорошем состоянии и демонстрирует характерные особенности модерна, такие как простота линий и использование орнаментов в минимальном количестве. Дворовой флигель, который был снесен, имел окна и двери, соответствующие архитектурным стандартам начала XX века.

История здания

Дом Киевского уездного земства был частью Киевской уездной земской управы, игравшей важную роль в местном самоуправлении и развитии региона. В этом доме проживал и работал известный общественный деятель Никита Ефимович Шаповал. Кроме того, здесь находился Гидромелиоративный институт, где учился Георгий Яковлевич Синицын.

Судебные решения

В конце февраля 2025 года Киевский апелляционный суд поддержал жалобу активиста Богдана Белецкого и запретил какие-либо действия, которые могут повредить или уничтожить здание. Суд также обязал застройщика восстановить разрушенный флигель. Эти решения свидетельствуют о том, что судебная система Украины начинает уделять больше внимания защите культурного наследия страны.

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