"Паляниця", "пакет нужен?" и "потерь нет": украинцы "поздравили" россиян с 1 апреля забавными мемами

Россияне за время полномасштабной войны дали немало поводов с них посмеяться

В День смеха, который выпадает на 1 апреля, украинцы спасаются юмором во время большой войны и насмехаются над россиянами. Те в свою очередь дают немало поводов для этого. Чего стоят одни их "потерь нет", "ноу-хау" на фронте, заявления по ТВ и многое другое.

"Телеграф" собрал в подборку забавные мемы к 1 апреля, которые создали украинцы. Отметим, что это уже стало некой традицией, ведь ежегодно к этому дню сеть наполняет волна шуток над абсурдными действиями россиян.

В частности, в РФ часто говорят, что на фронте у них якобы нет потерь. А если тема заходит глубже, то оказывается, что потери есть, но якобы небольшие, по словам Минобороны. А вот Генштаб ВСУ сообщает, что за всю большую войну Россия потеряла уже 916 тысяч своих военных. Украинцы подловили этот момент мемом.

Не обошлось и без шуток про известные всем российские "черные пакеты" для своих же ликвидированных военных.

Также украинцы смеются с разгромлённой российской техники на территории Украины, которой за время полномасштабной войны было огромное количество.

К отдельным видам шуток можно отнести те, которые связаны с ударами по России. За последние годы ведь нередко в РФ что-то "случайно" взрывается или горит.

Одной из актуальных тем также стали переговоры, которые активно проходят в последние месяцы.

Куда же без шуток про "паляницю"?

Также украинцы решили поздравить в День смеха российских журналистов, отметим, что это их "профессиональный праздник".

Напомним, ранее "Телеграф" собрал подборку самых интересных картинок и высказываний по итогам звонков Трампа лидерам Украины и России.