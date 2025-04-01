Килограмм черешни почти как пенсия за месяц: цены в супермаркетах Киева удивляют (видео)

Цены, мягко говоря, шокируют

В столичных магазинах резонанс вызвали цены на черешню. Видео с ценниками, на которых указано 2400 гривен за килограмм, быстро разлетелись по социальным сетям.

Ролик опубликовали также киевские паблики. Отметим, что в апреле-мае черешня традиционно имеет высокую стоимость, ведь на рынке ее продают обычно импортированную. В 2025 году прогнозируют рост цен на овощи и фрукты — это связывают с инфляцией и экономическими факторами.

Такие цены на несезонные ягоды и фрукты в Украине — не удивительно. В мае 2024 года черешню уже продавали за 175 грн/кг на оптовых рынках, но позже цена снизилась до 100–140 гривен. До июня стоимость составляла 45–90 грн/кг — стоимость снизилась из-за выхода украинской ягоды на украинский рынок. Поэтому ожидаем, что с мая-июня 2025 цены на черешню начнут снижаться за счет созревания отечественной ягоды.

Впрочем, цены в супермаркетах часто бывают выше. В "Сільпо" в 2024 году в сезон черешня из Закарпатья продавалась за 349 грн/кг, в "Ашане" – 119,90 грн/кг.

Ранее также "Телеграф" писал, что цены на елочном базаре в Одессе удивили сеть.