Укр

Величие "дутое": как на самом деле выглядит Россия на карте и почему она меньше, чем считается

Автор
Геннадий Лубенец
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Россия на самом деле меньше, чем показано на картах
Россия на самом деле меньше, чем показано на картах

Вещи на картах могут оказаться крупнее, чем являются на самом деле

С начала полномасштабного вторжения России в Украину разного рода аналитики, политики и просто пользователи сети называют площадь ее территории одним из "козырей" в войне. Хотя обширная пустующая тайга явно не придет воевать против ВСУ, однако этим фактом часто пользуются российская пропаганда. Действительно, РФ является самой крупной страной в мире по площади, однако "величие" все равно во многом "надутое".

Главная беда заключается в том, что если смотреть на двумерную карту, то любую северную или южную территорию приходится растягивать до невообразимых размеров. Это связано с так называемой проекцией Меркатора.

Этот метод изображения территорий был придуман фламандским картографом Герардусом Меркатором еще в 16 веке для сохранения на картах прямых углов на пересечении параллелей и меридианов, что удобно для мореходцев, которым было важно понимать направление по компасу.

То есть, чем ближе территория к полюсу, тем сильнее ее растягивает. Что же касается реальных размеров России, то оценить их можно благодаря сервисам вроде thetruesize.

Россия в сравнении с США
Россия, если бы находилась на экваторе. Это наиболее близко к ее реальным размерам
Реальная Россия в сравнении с Россией на карте

Стоит отметить, что из-за этой же причины Гренландия на картах выглядит размером с Африку, хотя на самом деле она в 15 раз меньше ее по площади.

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