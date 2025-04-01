Почему в СССР дверь открывалась внутрь. Подготовка к войне за счет прихожей

Союз жил в ожидании нападения США

В СССР было немало странных архитектурных решений, например, под окнами делали своеобразный шкаф. Также дверь в квартирах открывалась внутрь, что "ворует" пространство, но в Советском Союзе были свои аргументы.

"Телеграф" рассказывает, почему входная дверь квартир в СССР открывалась внутрь помещения. Удобнее, когда дверь открывается наружу, в прихожей больше свободного места. Однако в те времена думали не об удобстве, в приоритете были безопасность и экономия.

Безопасность

СССР жил в ожидании, что на него "нападут американцы". Потому дома планировали с учетом мифических авиационных или ракетных ударов потенциального противника. Если из-за них, либо бытового пожара, или утечки газа, возникла бы потребность эвакуации, двери квартир, из которых одновременно выбегали бы люди, не мешали бы движению и не замедляли бы эвакуацию. Если бы они открывались наружу, также мешали бы бежать по лестнице, ведь лестничные площадки были узкими.

Экономия

Чтобы обеспечить людей жильем, в СССР строили так называемые "хрущевки" – маленькие неудобные квартиры. Каждый квадратный метр имел значение, цель была построить как можно больше квартир. Поэтому лестничные площадки делали узкими, а чтобы это не мешало жильцам, дверь должна была открываться внутрь.

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Еще одна причина

Кроме этих объяснений, есть еще одна причина, почему у советских квартир были такие двери. Государство, силой удерживавшее власть, не доверяло своим гражданам. Дверь открывалась внутрь, чтобы, при необходимости, милиция или КГБ могли легче выбить их во время обысков. По крайней мере, такое мнение существовало в те времена.

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