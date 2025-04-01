Дождь будет весь день? Каким регионам не повезет с погодой 1 апреля

Солнечной погоды можно не ждать

В Украине продолжает держаться дождливая и прохладная погода. Почти на всей территории страны в течение 1 апреля небо будет затянуто облаками.

Об этом "Телеграфу" рассказал Игорь Кибальчич в материале "Засыпет снегом и грянет мороз. Когда в Украине существенно ухудшится погода ". Отмечается, что в начале апреля, с 1 по 5 число, украинцев ожидает достаточно теплая, но влажная погода.

"Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +1…+8°С, днем +5…+12°С; в юго-восточной половине Украины ощутимо теплее – ночью +3…+10°С, днем +13…+18°С, в Крыму, Херсонской области и на крайнем востоке временами +19…+22 °С", — говорит синоптик.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, на западе страны ночью столбик термометра опустится до +5 градусов, на севере – до +7 градусов, на востоке и в центре страны – до +9 градусов. А вот на юге будет немного холоднее, здесь термометр ночью покажет до +6 градусов.

Погода в Украине 1 апреля

С утра будет идти дождь. Однако уже к вечеру 1 апреля осадки в большинстве регионов должны закончиться, ведь 2-3 апреля синоптик прогнозирует сухую, умеренно солнечную погоду. Но в этот период возможно усиление ветра в западных и южных областях до 17 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется снег и мороз в апреле.