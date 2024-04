Евровидение 2024: полный список участников и их песни (видео)

Совсем скоро пройдет песенный конкурс Евровидение 2024

Уже через несколько недель состоится 68-й песенный конкурс Евровидение. В этом году страной, которая принимает конкурс, стала Швеция. А Украину в 2024 году на Евровидении представит дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они будут выступать в первом полуфинале конкурса 7 мая.

"Телеграф" решил познакомить вас со всеми участниками Евровидение 2024, которые уже представили свои песни на конкурс. А таких всего 37 на два полуфинала. К слову, конкус будет проходить в три этапа — первый полуфинал состоится 7 мая, второй полуфинал — 9 мая, и финал — 11 мая.

Евровидения 2024 — участники первого полуфинала

Кипр

Кипр на Евровидении 2024 будет представлять юная певица Силия Капсис. Она представила зажигательную песню Liar. 17-летняя девушка известная не только своей музыкальной карьерой, она также продемонстрировала актерский талант, снявшись в короткометражке Pearly Gates и во многих телепроектах.

Сербия

Сербию на песенном конкурсе в Мальме будет представлять 24-летняя певица австрийского происхождения TEYA. Девушка делает музыку в уникальном стиле, в котором соединяет поп и традиционные балканские элементы. На Евровидении 2024 TEYA представит композицию RAMONDA.

Украина

В 2024 году на Евровидение от Украины поедет колоритный дуэт alyona alyona & Jerry Heil. Они готовят для конкурса необычную песню Teresa & Maria, которая написана на английском и украинском языке. К слову, Jerry Heil уже не впервые пробовала свои силы на украинском Нацотборе, и в 2024 году, в дуэте с alyona alyona они таки победили и поедут в Мальме.

Польша

Польша отправляет на Евровидение 24-летнюю певицу LUNA, которая представит композицию The Tower (Башня). Артистка с 18 лет занимается музыкой и увлекается астрологией. В песне LUNA башня — это символ негатива и своей композицией певица призывает повалить эту башню.

Литва

26-летний Сильвестрас Белте представит свою страну Литву на Евровидении 2024. Парень готовит на конкурс песню Luktelk (Подожди), в которой рассказывает о рутине и одинаковости дней, из-за которых люди становятся несчастливыми. Своей песне артист призывает людей "проснуться" и танцевать, забив на все.

Хорватия

На Евровидение 2024 от Хорватии поедет некий Baby Lasagna, который уже успел наделать шуму в сети и занять одну из лидирующих позиций в букмекерском рейтинге. Под образом Baby Lasagna прячется 28-летний Марко Пуришич, который представит на конкурсе песню Rim Tim Tagi Dim. Эта шутливая композиция на самом деле обыгрывает важную социальную тему — эмиграцию хорватской молодежи в поисках лучшей жизни.

Исландия

Исландию в Мальме представит певица Гера Бьорк, которая уже ездила на Евровидение в 2010 году. Тогда артистка исполнила композицию Je Ne Sais Quoi и заняла 19 место. В этом году Гера Бьорк исполнит на конкурсе песню Scared of Heights.

Ирландия

Ирландию на Евровидение 2024 поедут представлять Bambie Thug. Знаменитость идентифицирует себя как небинарная личность, поэтому использует местоимения "они, их". На песенном конкурсе Bambie Thug готовится представить композицию Doomsday Blue, которая переводится, как "Синий судный день". Эта песня рассказывает о неразделенной любви и разбитом сердце.

Словения

От Словении на песенный конкурс поедет 27-летняя певица Raiven. Она представит мистическую поп-песню Veronika. Написать эту композицию артистку вдохновила графиня Вероника, которая была первой женщиной в Словениии, которую судили за колдовство.

Финляндия

Представлять Финляндию в Швеции будет эпатажная группа Windows95Man. Они исполнят песню No Rules, главный посыл которой — люди должны не бояться нарушать правила, быть собой получать удовольствие от жизни.

Азербайджан

От Азербайджана на Евровидение 2024 поедет исполнитель FAHREE, который вместе с экспертом по традиционному азербайджанскому жанру мугам Илькин Довлатовым исполнит песню Özünlə Apar.

Австралия

Впервые на Евровидение от Австралии поедет дуэт — Electric Fields — это будет исполнительница Захария Филдинга и клавишник Майкл Росса. Их песня One Milkali содержит в себе уникальные элементы языка австралийских аборигенов.

Люксембург

На Евровидении 2024 Люксембург представит исполнительница Тали (Тали Голергант) с песней Fighter ("Борец"). Это первая участница от Люксембурга с 1992 года после возвращения страны на Евровидение.

Португалия

В Мальме от Португалии поедет исполнительница iolanda, которая на сцене песенного конкурса исполнит песню Grito. Эта композиция создана в сочетании жанров R&B с португальскими и иберийскими мотивами.

Молдова

От Молдовы на песенный конкурс в этом году поедет известная в стране скрипачка Наталья Барбу. Певица уже представляла страну на Евровидении в 2007 году, и попробует свои силы снова. На этот раз она представит песню In the Middle.

Евровидения 2024 — участники второго полуфинала

Мальта

25-летняя певица Сара Бонничи представит свою страну Мальту на Евровидении 2024. Девушка готовит трек Loop, который рассказывает о симпатии и влечение между мужчиной и женщиной. При этом артистка выбрала довольно откровенный образ для исполнения своей песни.

Чехия

Певица Aiko, которая родилась в РФ, но еще маленькой уехала с семьей в Чехию, представит страну на Евровидении 2024. Девушка готовит на песенный конкурс трек Pedestal, в котором призывает всегда ставить себя на первое место и не вступать в токсичные отношения.

Албания

Албанию на песенном конкурсе в Швеции представит 37-летняя певица Беса. За свою карьеру она участвовала во многих песенных проектах, и даже побывала на румынском Нацотборе на Евровидение 15 лет назад. В этом году Беса исполнит на сцене Евровидения эмоциональную балладу Zemrën n'dorë.

Греция

Грецию на Евровидении 2024 представит певица Марина Сатти. Она известна тем, что использует в своем творчестве сочетание традиционных греческих, арабских и балканских мотивов. На сцене в Мальме певица исполнит композицию ZARI.

Швейцария

От Швейцарии на Евровидение 2024 поедет молодой и экстравагантный исполнитель Nemo, который уже покорил букмекерский рейтинг. Он со своим треком The Code вошел в первую пятерку рейтинга и удерживает свои позиции. В своем творчестве Nemo обращается к темам гендерной идентичности, ментального здоровья и поиска своего места в обществе.

Дания

Данию на песенном конкурсе представит 26-летняя певица Saba. На сцене Евровидения артистка представит песню Sand, в которой использует метафору песка, который символизирует хрупкость, временность, но также и романтичность.

Австрия

От Австрии на конкурс поедет исполнительница Kaleen, которая исполнит композицию We Will Rave. Она известна, как креативный директор детского Евровидения в 2021 году для Испании и Болгарии. Кроме того, Kaleen была креативным директором в Испании и режиссером всего конкурса в 2022 году.

Эстония

На Евровидение 2024 от Эстонии поедет интересный дуэт 5miinust и Puuluup. Они исполнят песню "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Эта композиция была написана после путешествия, которое совершил дуэт. А расскажет песня о наркотиках, социальных нормах и самоидентификации.

Норвегия

Страну на Евровидении 2024 представит группа Gåte, которая является представителем жанра прогрессивный фолк-рок. Примечательно, что Ulveham — первая песня на конкурсе, которая прозвучит на норвежском языке.

Латвия

От Латвии на Евровидение 2024 поедет 39-летний Артрур Шинигирейс, который выступает под сценическим именем Dons. Он пел с подросткового возраста, однако выбрал профессию кулинара, а потом все же вернулся к музыкальному творчеству. На конкурсе в Мальме Dons исполнит песню Hollow.

Армения

Армению в Мальме поедут представлять армянская вокалистка Джаклин Багдасарян и французский мультиинструменталист Луи Томас. Тандем под названием LADANIVA сложился в 2019 году и получил широкую популярность после выхода трека Vay Aman. На Евровидении исполнители представят энергичную композицию Jako.

Сан-Марино

Сан-Марино в Швеции будет представлять испанская рок-группа Megara, которая изначально хотела принять участие в испанском Нацотборе. На конкурсе они представят композицию "11:11", которая расскажет о хейтерах и любви поклонников.

Грузия

От Грузии покорять Евровидение 2024 поедет исполнительница Нуци Бузаладзе, которая в свое время была среди 12-ти лучших участников шоу American Idol. На песенном конкурсе девушка исполнит композицию Firefighter.

Израиль

Израиль на Евровидении 2024 будет представлять молодая певица Эден Голан, которая имеет неоднозначное прошлое. Девушка 13 лет прожила в Москве, где принимала участие в разных телешоу и даже выступала в оккупированном Крыму. На конкурсе в Мальме певица представит композицию Hurricane.

Нидерланды

Нидерланды на Евровидении 2024 будет представлять веселый и харизматичный Йост Кляйн. Он пишет свои песни в необычном сочетании мейнстрим-попа, "веселого" хардкора и поп-панка. Для конкурса в этом году исполнитель подготовил зажигательный трек Europapa.

Бельгия

В Мальме от Бельгии поедет 33-летний музыкант Mustii. На сцене конкурса он представит песню Before the Party's Over, которая знаменует новый музыкальный стиль.

"Большая пятерка" и страна-хозяин Евровидения 2024

Испания

В этом году от Испании на Евровидение поедет группа Nebulossa. Коллектив создает музыку в стиле 80-х. И для конкурса в этот раз они приготовили композицию Zorra, которая получила скандальную славу. Дело в том, что слово Zorra прямо переводится как "лиса", однако в Испании это еще и синоним оскорбительного слова в адрес женщин. По этой причине против песни выступила католическая церковь, однако представители Nebulossa заявили, что композиция наоборот создана в защиту женщин.

Швеция

Швеция — страна, которая в 2024 году принимает у себя конкурс Евровидение. Представлять страну-хозяина будет дуэт братьев-близнецов Маркус и Мартинус. Они исполнят песню Unforgettable. Эту композицию для них написал известный шведский автор песен и продюсер Пол Джимми Торнфельдт.

Италия

Италию на Евровидении 2024 представит молодая талантливая певица Анджелина Манго. И это будет первая женщина за последние 8 лет, которая поедет от Италии на песенный конкурс. На сцене Евровидения Анджелина Манго исполнит композицию La noia.

Франция

От Франции в Мальме поедет исполнитель Slimane, который в 2016 году стал победителем местного "Голоса страны" и получил широкую популярность. На конкурсе он представит композицию Mon Amour.

Великобритания

Представлять Великобританию на Евровидении 2024 будет Оливер Александер Торнтон. Он известен не только как солист группы Years & Years, но и как актер драматического сериала "Это грех". На песенном конкурсе он исполнит трек Dizzy.

Германия

От Германии на песенный конкурс поедет 28-летний певец Исаак, который начинал музыкальную карьеру, как уличный музыкант, а впоследствии создал свою группу. На Евровидении 2024 Исаак представит трек Always on the Run.

