Любит украинок и фанатеет от розового цвета: что известно о новом лидере в рейтингах Евровидения 2024 (фото)

Его зовут Немо Мэтлер и он неожиданно вырвался на первую строчку рейтинга букмекеров

Букмекеры снова обновили рейтинг и соответственно шансы на победу стран, которые будут принимать участие в песенном конкурсе Евровидение 2024. Так, после украинского Нацотбора наши участницы alyona alyona и Jerry Heil сразу оказалась на первом месте этого рейтинга. Однако вскоре Украину сместила на второе место Хорватия, теперь же мы опустились еще ниже — на 5 позицию.

А вот теперь лидирует в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024 даже не Хорватия или Италия, а Швейцария. Участник из этой страны под именем Nemo резко вырвался в лидеры и увеличил свои шансы на победу, заняв первое место в букмекерском рейтинге.

"Телеграф" решил выяснить, кто такой Nemo, который вырвался в лидеры рейтинга на Евровидение 2024, и чем он привлекает еврофанов.

Как оказалось, Nemo, настоящее имя которого Немо Мэтлер, это 24-летний швейцарский музыкант и исполнитель, у которого за плечами уже серьезная артистическая карьера. Уже к 20 годам Nemo стал узнаваемой персоной в швейцарском шоу-бизнесе и собрал свою армию поклонников, выпустив около двух десятков музыкальных треков.

Надо сказать, что яркого и оригинального участника Евровидения из Швейцарии Немо Мэтлера очень нетривиальный стиль. Судя по фото артиста на странице в Instagram, он имеет копну пышных кудрей на голове, фанатеет от розового цвета в одежде и вообще идентифицирует себя, как небинарную личность и представляется определением "они".

На Евровидении в мае 2024 года Nemo готовится представить композицию The Code. Именно эта песня позволила парню стать лидером букмекерского рейтинга и повысить свои шансы на победу в песенном конкурсе. Известно, что Немо Мэтлер в своем творчестве часто затрагивает проблемы гендерной идентичности людей, их ментального здоровья и поиска себя в этом мире. К слову, песня The Code, с которой Nemo поедет на Евровидение 2024, также посвящена этим темам.

Интересно, что на вечеринке PreParty Евровидения 2024, которая состоялась 30 марта в Мадриде, швейцарский участник Nemo мило пообщался с представительницами от Украины alyona alyona & Jerry Heil. Артист заявил, что он фанатеет от украинок, а их песня прямо "коснулась сердца".

Отметим, что в 2024 году состоится уже 68-й песенный конкурс Евровидение. Он будет проходить в Швеции. Открытие конкурса состоится 7 мая. В этот день выступят участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil. Второй полуфинал проведут 9 мая. А уже 11 мая состоится финал, котором сойдутся лучшие участники двух полуфиналов, которые будут соревноватьсяу за победу в конкурсе.

Так выглядит рейтинг букмекеров по состоянию на вечер 2 апреля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, под каким номером Украина выступит на Евровидении 2024. Уже прошла жеребьевка участников полуфиналов.