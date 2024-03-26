Украина потеряла второе место место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024

Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров

Букмекеры обновили рейтинг стран, которые будут принимать участие в песенном конкурсе Евровидение 2024. Так, после нашего Нацотбора Украина сразу оказалась на первом месте этого рейтинга. Однако вскоре Украину сместила на второе место Хорватия, теперь же мы опустились на третью позицию.

Как свидетельствует таблица рейтинга на сайте eurovisionworld.com, сейчас тройка лидеров выглядит так: 1 место — Хорватия, 2 место — Италия и 3 место — Украина.

Отметим, что Украину на песенном конкурсе в шведском Мальме будут представлять дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Они с песней Teresa & Maria победили в украинском Национальном отборе. Шансы на победу украинских певиц составляют 13%.

Песня alyona alyona и Jerry Heil на Евровидение 2024

Как известно, в 2024 году состоится уже 68-й песенный конкурс Евровидение. Он будет проходить в стране, участница которой выиграла в прошлом году — то есть в Швеции. Открытие конкурса состоится 7 мая. В этот день выступят участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil. Второй полуфинал проведут 9 мая. А уже 11 мая состоится финал, котором сойдутся лучшие участники двух полуфиналов, которые будут соревноватьсяу за победу в конкурсе.

Представительница Италии, которая сместила Украину со второго на третье место

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, под каким номером Украина выступит на Евровидении 2024. Уже прошла жеребьевка участников полуфиналов.