Євробачення 2024: повний список учасників та їхні пісні (відео)

Незабаром пройде пісенний конкурс Євробачення 2024

Вже за кілька тижнів відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення. Цього року країною, яка приймає конкурс, стала Швеція. А Україну 2024 року на Євробаченні представить дует alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Вони виступатимуть у першому півфіналі конкурсу 7 травня.

"Телеграф" вирішив познайомити вас з усіма учасниками Євробачення 2024 року, які вже представили свої пісні на конкурс. А таких всього 37 на два півфінали. До речі, конкурс проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня, та фінал – 11 травня.

Євробачення 2024 – учасники першого півфіналу

Кіпр

Кіпр на Євробаченні 2024 року представлятиме юна співачка Силія Капсіс. Вона представила запальну пісню Liar. 17-річна дівчина відома не лише своєю музичною кар’єрою, вона також продемонструвала акторський талант, знявшись у короткометражці Pearly Gates та у багатьох телепроектах.

Сербія

Сербію на пісенному конкурсі в Мальме представлятиме 24-річна співачка австрійського походження TEYA. Дівчина робить музику в унікальному стилі, в якому поєднує поп і традиційні балканські елементи. На Євробаченні 2024 року TEYA представить композицію RAMONDA.

Україна

У 2024 році на Євробачення від України поїде колоритний дует alyona alyona & Jerry Heil. Вони готують для конкурсу незвичайну пісню Teresa & Maria, написану англійською та українською мовами. До речі, Jerry Heil вже не вперше пробувала свої сили на українському Нацвідборі, і у 2024 році у дуеті з alyona alyona вони таки перемогли та поїдуть до Мальме.

Польща

Польща відправляє на Євробачення 24-річну співачку LUNA, яка представить композицію The Tower (Вежа). Артистка з 18 років займається музикою та захоплюється астрологією. У пісні LUNA вежа – це символ негативу і своєю композицією співачка закликає повалити цю вежу.

Литва

26-річний Сільвестрас Белте представить свою країну Литву на Євробаченні 2024 року. Хлопець готує на конкурс пісню Luktelk (Почекай), в якій розповідає про рутину та однаковість днів, через які люди стають нещасливими. Своєю піснею артист закликає людей "прокинутися" та танцювати, забивши на все.

Хорватія

На Євробачення 2024 від Хорватії поїде Baby Lasagna, який вже встиг наробити галасу в мережі та зайняти одну з лідируючих позицій у букмекерському рейтингу. Під образом Baby Lasagna ховається 28-річний Марко Пуришич, який представить на конкурсі пісню Rim Tim Tagi Dim. Ця жартівлива композиція насправді обіграє важливу соціальну тему — еміграцію хорватської молоді у пошуках кращого життя.

Ісландія

Ісландію в Мальме представить співачка Гера Бьорк, яка вже їздила на Євробачення у 2010 році. Тоді артистка виконала композицію Je Ne Sais Quoi та посіла 19 місце. Цього року Гера Бйорк виконає на конкурсі пісню Scared of Heights.

Ірландія

Ірландію на Євробачення 2024 року поїдуть представляти Bambie Thug. Знаменитість ідентифікує себе як небінарна особистість, тому використовує займенники "вони, їх". На пісенному конкурсі Bambie Thug готується представити композицію Doomsday Blue, яка перекладається як "Синій судний день". Ця пісня розповідає про нерозділене кохання і розбите серце.

Словенія

Від Словенії на пісенний конкурс поїде 27-річна співачка Raiven. Вона представить містичну поп-пісню Veronika. Написати цю композицію артистку надихнула графиня Вероніка, яка була першою жінкою у Словенії, яку судили за чаклунство.

Фінляндія

Представлятиме Фінляндію у Швеції епатажна група Windows95Man. Вони виконають пісню No Rules, головне послання якої — люди повинні не боятися порушувати правила, бути отримувати задоволення від життя.

Азербайджан

Від Азербайджану на Євробачення 2024 поїде виконавець FAHREE, який разом із експертом із традиційного азербайджанського жанру мугам Ількін Довлатовим виконає пісню Özünlə Apar.

Австралія

Вперше на Євробачення від Австралії поїде дует – Electric Fields – це буде виконавиця Захарія Філдінга та клавішник Майкл Росса. Їхня пісня One Milkali містить унікальні елементи мови австралійських аборигенів.

Люксембург

На Євробаченні 2024 року Люксембург представить виконавиця Талі (Талі Голергант) з піснею Fighter ("Борець"). Це перша учасниця Люксембургу з 1992 року після повернення країни на Євробачення.

Португалія

У Мальме від Португалії поїде виконавиця iolanda, яка на сцені пісенного конкурсу виконає пісню Grito. Ця композиція створена у поєднанні жанрів R&B з португальськими та іберійськими мотивами.

Молдова

Від Молдови на цьогорічний пісенний конкурс поїде відома в країні скрипалька Наталія Барбу. Співачка вже представляла країну на Євробаченні у 2007 році і спробує свої сили знову. На цей раз вона представить пісню In the Middle.

Євробачення 2024 – учасники другого півфіналу

Мальта

25-річна співачка Сара Боннічі представить свою країну Мальту на Євробаченні 2024. Дівчина готує трек Loop, який розповідає про симпатію та потяг між чоловіком і жінкою. При цьому артистка вибрала досить відвертий образ для виконання своєї пісні.

Чехія

Співачка Aiko, яка народилася в РФ, але ще маленькою виїхала з родиною до Чехії, представить країну на Євробаченні 2024 року. Дівчина готує на пісенний конкурс трек Pedestal, в якому закликає завжди ставити себе на перше місце і не вступати в токсичні відносини.

Албанія

Албанію на пісенному конкурсі у Швеції представить 37-річна співачка Беса. За свою кар’єру вона брала участь у багатьох пісенних проектах і навіть побувала на румунському Нацвідборі на Євробачення 15 років тому. Цього року Беса виконає на сцені Євробачення емоційну баладу Zemrën n’dorë.

Греція

Грецію на Євробаченні 2024 року представить співачка Марина Сатті. Вона відома тим, що використовує у своїй творчості поєднання традиційних грецьких, арабських та балканських мотивів. На сцені у Мальме співачка виконає композицію ZARI.

Швейцарія

Від Швейцарії на Євробачення 2024 року поїде молодий і екстравагантний виконавець Nemo, який вже підкорив букмекерський рейтинг. Він зі своїм треком The Code увійшов до першої п’ятірки рейтингу і утримує свої позиції. У своїй творчості Nemo звертається до тем гендерної ідентичності, ментального здоров’я та пошуку свого місця у суспільстві.

Данія

Данію на пісенному конкурсі представить 26-річна співачка Saba. На сцені Євробачення артистка представить пісню Sand, в якій використовує метафору піску, що символізує крихкість, тимчасовість, а також романтичність.

Австрія

Від Австрії на конкурс поїде виконавиця Kaleen, яка виконає композицію We Will Rave. Вона відома як креативний директор дитячого Євробачення у 2021 році для Іспанії та Болгарії. Крім того, Kaleen була креативним директором в Іспанії та режисером усього конкурсу у 2022 році.

Естонія

На Євробачення 2024 року від Естонії поїде цікавий дует 5miinust та Puuluup. Вони виконають пісню "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Ця композиція була написана після подорожі, яку здійснив дует. А розповість пісня про наркотики, соціальні норми та самоідентифікацію.

Норвегія

Країну на Євробаченні 2024 року представить гурт Gåte, який є представником жанру прогресивний фолк-рок. Примітно, що Ulveham — перша пісня на конкурсі, яка прозвучить норвезькою мовою.

Латвія

Від Латвії на Євробачення 2024 року поїде 39-річний Артрур Шінігірейс, який виступає під сценічним ім’ям Dons. Він співав із підліткового віку, проте вибрав професію кулінара, а потім все ж таки повернувся до музичної творчості. На конкурсі у Мальме Dons виконає пісню Hollow.

Вірменія

Вірменію в Мальме поїдуть представляти вірменська вокалістка Джаклін Багдасарян та французький мультиінструменталіст Луї Томас. Тандем під назвою LADANIVA склався в 2019 році і набув широкої популярності після виходу треку Vay Aman. На Євробаченні виконавці представлять енергійну композицію Jako.

Сан-Маріно

Сан-Марино у Швеції представлятиме іспанська рок-група Megara, яка спочатку хотіла взяти участь в іспанському Нацвідборі. На конкурсі вони представлять композицію "11:11", яка розповість про хейтерів та любов шанувальників.

Грузія

Від Грузії підкорювати Євробачення 2024 року поїде виконавиця Нуці Бузаладзе, яка свого часу була серед 12-ти найкращих учасників шоу American Idol. На пісенному конкурсі дівчина виконає композицію Firefighter.

Ізраїль

Ізраїль на Євробаченні 2024 року представлятиме молода співачка Еден Голан, яка має неоднозначне минуле. Дівчина 13 років прожила у Москві, де брала участь у різних телешоу та навіть виступала в окупованому Криму. На конкурсі у Мальме співачка представить композицію Hurricane.

Нідерланди

Нідерланди на Євробаченні 2024 представлятиме веселий та харизматичний Йост Кляйн. Він пише свої пісні в незвичайному поєднанні мейнстрім-попа, "веселого" хардкору та поп-панку. Для цьогорічного конкурсу виконавець підготував запальний трек Europapa.

Бельгія

У Мальме від Бельгії поїде 33-річний музикант Mustii. На сцені конкурсу він презентуватиме пісню Before the Party’s Over, яка знаменує новий музичний стиль.

"Велика п’ятірка" та країна-господар Євробачення 2024

Іспанія

Цього року від Іспанії на Євробачення поїде гурт Nebulossa. Колектив створює музику у стилі 80-х. І для конкурсу цього разу вони приготували композицію Zorra, яка набула скандальної слави. Справа в тому, що слово Zorra прямо перекладається як "лисиця", проте в Іспанії це ще й синонім образливого слова на адресу жінок. З цієї причини проти пісні виступила католицька церква, проте представники Nebulossa заявили, що композиція навпаки створена на захист жінок.

Швеція

Швеція — країна, яка у 2024 році приймає конкурс Євробачення. Представлятиме країну-господаря дует братів-близнюків Маркус і Мартінус. Вони виконають пісню Unforgettable. Цю композицію для них написав відомий шведський автор пісень та продюсер Пол Джиммі Торнфельдт.

Італія

Італію на Євробаченні 2024 року представить молода талановита співачка Анджеліна Манго. І це буде перша жінка за останніх 8 років, яка поїде від Італії на пісенний конкурс. На сцені Євробачення Анджеліна Манго виконає композицію La noia.

Франція

Від Франції до Мальме поїде виконавець Slimane, який у 2016 році став переможцем місцевого "Голосу країни" і набув широкої популярності. На конкурсі він презентуватиме композицію Mon Amour.

Великобританія

Представлятиме Великобританію на Євробаченні 2024 року Олівер Александер Торнтон. Він відомий не лише як соліст гурту Years & Years, а й як актор драматичного серіалу "Це гріх". На пісенному конкурсі він виконає трек Dizzy.

Німеччина

Від Німеччини на пісенний конкурс поїде 28-річний співак Ісаак, який розпочинав музичну кар’єру як вуличний музикант, а згодом створив свій гурт. На Євробаченні 2024 Ісаак представить трек Always on the Run.

