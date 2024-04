alyona alyona и Jerry Heil все ближе к Евровидению 2024: что известно о представительницах Украины и песне Teresa & Maria (фото, видео)

alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024 уже совсем скоро

Уже известно, что популярные исполнительницы alyona alyona и Jerry Heil по результатам жеребьевки Евровидения-2024 выступят от Украины под номером 5. Они споют трогательную композицию Teresa & Maria в финале международного песенного конкурса. Девушки прошли долгий и тернистый путь в певческой карьере, чтобы выиграть в Национальном отборе на Евровидение-2024.

"Телеграф" предлагает узнать больше об alyona alyona и Jerry Heil, в частности, как они строили карьеру в шоу-бизнесе и добились успеха. Также расскажем об их конкурсной песне — Teresa & Maria, с которой они отправятся на Евровидение-2024 в Швецию.

Что известно о Jerry Heil

Настоящее имя девушки – Яна Шемаева. Девушка родом из Василькова Киевской области. Прославилась благодаря каверам на композиции украинских и мировых певцов – "Океан Эльзы", The Hardkiss, "Twenty One Pilots".

В 2018 году Яна участвовала в известном шоу "Х-фактор", где исполнила попурри из песен Олега Винника. Девушка интересно переделала композиции, чем запомнилась многим зрителям и поразила судейский корпус. Однако уже в тренировочном лагере Шемаева покинула проект.

Jerry Heil — Попурри в "Х-факторе"

Первую большую популярность Jerry Heil получила благодаря собственной песне "Охрана, отмена". Ее быстро начали распространять в разных соцсетях, что делало Яну все более узнаваемой. Еще одной песней, которая продвинула Шемаеву в карьере, была "Свободная касса". Люди оценили необычную музыкальную обработку и чувство юмора артистки.

Jerry Heil — "Охрана, отмена"

Jerry Heil — "Свободная касса"

Затем Jerry Heil решила попробовать свои силы на Национальном отборе на Евровидение. Таких попыток было сразу несколько. В 2020 году певица пыталась попасть на музыкальный конкурс с англоязычным треком Vegan. Однако композиция не поразила украинскую публику.

Jerry Heil — Vegan

В прошлом году Яна снова попыталась штурмовать Нацотбор, но неудачно. Тогда она исполняла композицию When God Shut the Door и заняла третье место.

Jerry Heil — When God Shut the Door

Популярными треками Jerry Heil являются "Москаль некрасивый", "Почта", "Козацкого рода", "Любите, чернобровые" и другие. Она часто появляется на разных развлекательных телевизионных программах и активно ведет свою страницу в инстаграмме.

Что известно о alyona alyona

Девушка родилась в Кировоградской области. Она работала долгое время воспитательницей в детских садах. Позже решила все изменить и начать заниматься музыкой. Алена стала распространять ролики, где она исполняет рэп и люди оценили ее подачу.

Первым клипом, который помог Алене заявить о себе как о рэп-исполнительнице, был "Рыбки". Впоследствии были "Председатели", "Обещания", "От Крут до Брюсселя", "Открывай". Обычно исполнительница читает рэп на общественные темы и о любви.

alyona alyona — "Рыбки"

Также Алена активно записывала дуэтные композиции. Например, из Kyivstoner вышел трек "Спасательный круг", с Алиной Паш — "Падло", из Kalush — "Горы". Кстати, последний трек стал одним из 100 самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube. А еще – именно Алена написала популярную песню "Вольная" в исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной.

alyona alyona, Алина Паш — "Падло"

alyona alyona — "Горы"

Исполнительница неоднократно была награждена разными национальными музыкальными премиями. В частности, "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Авторитетное американское издание The New York Times сравнило ее с популярной реперкой Азилией Бэнкс.

В 2020 году вместе с продюсером Иваном Клименко, alyona alyona основала музыкальный лейбл ENKO, который считается одним из самых значимых в украинском шоубизе.

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil

Несмотря на то, что девушки остаются сольными исполнительницами, они уже несколько лет выпускают дуэтные композиции. В 2022 году Alyona Alyona и Jerry Heil создали миниальбом "Дай бог".

Getty Images

Туда входит их 4 совместных трека с европейскими певцами. В частности, "Ветер веет" с польским рэпером Gedz, "Дай бог" с литовской исполнительницей Моникой Лю, "Купала" из ela. — немецкой певицей и "Кукушка" с латвийским рэпером Ginger Mane.

Также девушки неоднократно рассказывали, что им очень комфортно вместе работать, потому что они понимают друг друга пол слова и имеют общее видение музыки.

Песня Teresa & Maria

В композиции артистки использовали религиозные образы – Девы Марии и Матери Весы. Исполнители хотели показать силу и мощь украинских женщин, потому и взяли за основу этих персонажей как сборный образ добра и света. Певицы объясняли, что это не биографический трек о Деве Марии или Матери Терезе. Это об объединении вокруг всего хорошего и позитивного, что есть в этом мире — милосердия, доброты и отзывчивости.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Среди украинцев разгорелся скандал относительно трека. Ведь людей возмущал факт использования образа Матери Весы в песне. По мнению разных историков, считается, что она была не такой хорошей женщиной, как ее привыкли трактовать.

В некоторых исследованиях говорилось, что Мать Тереза ограничивала больных в обезболивающих средствах, чтобы они проживали страдания. А еще не одобряла разрешение женщинам на аборты. Сейчас это вызывает осуждение у определенной части людей, потому что считают, что каждая женщина сама решает, что делать с телом.

Подобные месседжи озвучивала певица Джамала, которая была судьей Национального отбора на Евровидение в этом году. Она сказала, что не уверена, воспримет ли этот трек европейская аудитория именно по религиозным образам.

Однако большой части украинцев нравится песня Teresa & Maria. Они часто выражают alyona alyona & Jerry Heil слова поддержки и желают показать высокий результат в мае на Евровидении-2024.

Текст песни Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би, що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці — звивисті, скелясті

Але, знай, в твоїй руці твоє власне щастя

Давай, мала, палай

I'm not holy, I'm alive

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя петля ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять, і, затям, скоро вже кінець

І хай хтось хоче, аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

Знаєш, твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом нелегко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Прогнозы букмекеров

Долгое время букмекеры пророчили alyona alyona & Jerry Heil победу. Однако впоследствии Украина стала терять свои позиции в рейтинге. Сначала исполнительницы с треком Teresa & Maria опустились на вторую строчку, а впоследствии и на третью.

Сейчас alyona alyona & Jerry Heil находятся на четвертой строчке. Их шансы на победу оценивают в 8%, ровно как и Нидерландов.