Праздник 23 апреля: что нельзя делать сегодня в день святого Георгия Победоносца
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Сегодня в Украине отмечается День психолога, а в народе — Юрьев день
Во вторник, 23 апреля, за новоюлианским церковным календарем православные и греко-католики почитают память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот праздник еще называют День святого Юрия Победоносца или Юрьев день.
Георгий родился в третьем веке на богатой и знатной земле Каппадокии, ныне находящейся на территории Турции. В поисках новых горизонтов он перебрался в Палестину, где вступил на военную службу и достиг высокого ранга в армии императора-язычника Диоклетиана. Однако, когда ему приказали преследовать христиан, Георгий отказался, отдав все свое состояние нуждающимся и открыто исповедовав свою христианскую веру перед Сенатом. За это его бросили в темницу и подвергли мучениям, но он не сломался — его вера оставалась непоколебимой. Ангел пришел к нему, исцелил его и поддержал его в трудные моменты. Георгий даже, благодаря своим молитвам, смог воскресить умершего и помогал исцелять узников, находившихся с ним в тюрьме.
Одно из наиболее известных после его смерти чудес, связанных со святым Георгием, — это история о том, как он убил змея (дракона), который обитал в водах озера недалеко от Бейрута, Ливан, и ужасал местных жителей своими нападениями.
Традиции и приметы на 23 апреля
Наши предки считали, что проведение времени на лугу и катание по траве в этот день способствуют укреплению здоровья и приданию силы. Также 23 апреля (6 мая по старому стилю) они обливали водой пастуха, надеясь призвать на поля дождь.
- Если дождь идет, то стоит ждать хорошего урожая злаковых культур, а вот гречка может не уродиться.
- Увидеть утром росу — к хорошему урожаю проса.
- Курицы в стаи сбиваются — к потеплению.
- Если на Георгия Победоносца тепло, то лето не за горами.
- Южный ветер — к богатому урожаю, а северный — к ранним заморозкам осенью.
- Если ночь после Георгия теплая, то хлеб созреет до первых морозов.
Что нельзя делать 23 апреля
- Обижать скотину и домашних животных, бить их — человек может быть наказан.
- Ругаться, ссориться, устраивать скандалы — может ударить молния.
- Женщинам расчесывать и красить волосы, стричься — можно потерять здоровье.
- Вывешивать постиранное постельное белье на улицу — привлечет нечистую силу.
- Грубить пастухам, отказывать им в просьбе — так можно потерять деньги.
У кого именины 23 апреля
В этот день именины празднуют Анатолий, Александр, Георгий, Иван и Юрий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
23 апреля в Украине отмечают свой профессиональный праздник — психологи. Психологическая наука определяет психолога как профессионала, который исследует внутренний мир и законы поведения человека, направляя его на путь к гармонии с собой и окружающими его людьми.
Также сегодня в мире встречают Всемирный день книг и авторского права, Всемирный день лабораторий, Международный день английского языка, День свиданий под луной, День немецкого пива (German Beer Day), День испанского языка в ООН, Международный день "запятнанных пикселями техно-ничтожеств" или Международный День техно-деревенщины, День кактусовода.
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