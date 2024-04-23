Праздник 23 апреля: что нельзя делать сегодня в день святого Георгия Победоносца

Сегодня в Украине отмечается День психолога, а в народе — Юрьев день

Во вторник, 23 апреля, за новоюлианским церковным календарем православные и греко-католики почитают память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот праздник еще называют День святого Юрия Победоносца или Юрьев день.

Георгий родился в третьем веке на богатой и знатной земле Каппадокии, ныне находящейся на территории Турции. В поисках новых горизонтов он перебрался в Палестину, где вступил на военную службу и достиг высокого ранга в армии императора-язычника Диоклетиана. Однако, когда ему приказали преследовать христиан, Георгий отказался, отдав все свое состояние нуждающимся и открыто исповедовав свою христианскую веру перед Сенатом. За это его бросили в темницу и подвергли мучениям, но он не сломался — его вера оставалась непоколебимой. Ангел пришел к нему, исцелил его и поддержал его в трудные моменты. Георгий даже, благодаря своим молитвам, смог воскресить умершего и помогал исцелять узников, находившихся с ним в тюрьме.

Одно из наиболее известных после его смерти чудес, связанных со святым Георгием, — это история о том, как он убил змея (дракона), который обитал в водах озера недалеко от Бейрута, Ливан, и ужасал местных жителей своими нападениями.

Традиции и приметы на 23 апреля

Наши предки считали, что проведение времени на лугу и катание по траве в этот день способствуют укреплению здоровья и приданию силы. Также 23 апреля (6 мая по старому стилю) они обливали водой пастуха, надеясь призвать на поля дождь.

Если дождь идет, то стоит ждать хорошего урожая злаковых культур, а вот гречка может не уродиться.

Увидеть утром росу — к хорошему урожаю проса.

Курицы в стаи сбиваются — к потеплению.

Если на Георгия Победоносца тепло, то лето не за горами.

Фото: pixabay

Южный ветер — к богатому урожаю, а северный — к ранним заморозкам осенью.

Если ночь после Георгия теплая, то хлеб созреет до первых морозов.

Что нельзя делать 23 апреля

Обижать скотину и домашних животных, бить их — человек может быть наказан.

Ругаться, ссориться, устраивать скандалы — может ударить молния.

Женщинам расчесывать и красить волосы, стричься — можно потерять здоровье.

Вывешивать постиранное постельное белье на улицу — привлечет нечистую силу.

Грубить пастухам, отказывать им в просьбе — так можно потерять деньги.

У кого именины 23 апреля

В этот день именины празднуют Анатолий, Александр, Георгий, Иван и Юрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

23 апреля в Украине отмечают свой профессиональный праздник — психологи. Психологическая наука определяет психолога как профессионала, который исследует внутренний мир и законы поведения человека, направляя его на путь к гармонии с собой и окружающими его людьми.

Также сегодня в мире встречают Всемирный день книг и авторского права, Всемирный день лабораторий, Международный день английского языка, День свиданий под луной, День немецкого пива (German Beer Day), День испанского языка в ООН, Международный день "запятнанных пикселями техно-ничтожеств" или Международный День техно-деревенщины, День кактусовода.

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.