Свято 23 квітня: що не можна робити сьогодні в день святого Георгія Переможця

Сьогодні в Україні відзначається День психолога, а у народі — Юріїв день

У вівторок, 23 квітня, за новоюліанським церковним календарем православні та греко-католики вшановують пам’ять святого великомученика Георгія Переможця. У народі це свято ще називають День святого Юрія Переможця або Юріїв день.

Георгій народився в третьому столітті на багатій і знатній землі Каппадокії, що нині перебуває на території Туреччини. У пошуках нових горизонтів він перебрався до Палестини, де вступив на військову службу і досяг високого рангу в армії імператора-язичника Діоклетіана. Однак, коли йому наказали переслідувати християн, Георгій відмовився, віддавши все своє майно нужденним і відкрито сповідавши свою християнську віру перед Сенатом. За це його кинули в в’язницю і піддали мукам, але він не зламався — його віра залишалася непохитною. Ангел прийшов до нього, зцілив його та підтримав його у скрутні моменти. Георгій навіть, завдяки своїм молитвам, зміг воскресити померлого і допомагав зцілювати в’язнів, які перебували з ним у в’язниці.

Одне з найвідоміших після його смерті чудес, пов’язаних зі святим Георгієм, — це історія про те, як він убив змія (дракона), який мешкав у водах озера неподалік Бейрута, Ліван, і жахав місцевих жителів своїми нападами.

Традиції та прикмети на 23 квітня

Наші пращури вважали, що проведення часу на лузі та катання по траві цього дня сприяють зміцненню здоров'я та доданню сили. Також 23 квітня (6 травня за старим стилем) вони обливали водою пастуха, сподіваючись покликати на поля дощ.

Якщо дощ йде, то варто чекати на хороший урожай злакових культур, а от гречка може не вродитися.

Побачити вранці росу — до врожаю проса.

Курки у зграї збиваються — до потепління.

Якщо на Георгія Переможця тепло, то літо не за горами.

Фото: pixabay

Південний вітер — до багатого врожаю, а північний — до ранніх заморозків восени.

Якщо ніч після Георгія тепла, то хліб дозріє до перших морозів.

Що не можна робити 23 квітня

Ображати худобу та свійських тварин, бити їх — людина може бути покарана.

Лаятися, сваритися, влаштовувати скандали — може ударити блискавка.

Жінкам розчісувати та фарбувати волосся, стригтися – можна втратити здоров’я.

Вивішувати випрану постільну білизну надвір — приверне нечисту силу.

Грубити пастухам, відмовляти їм у проханні — так можна втратити гроші.

У кого іменини 23 квітня

Цього дня іменини святкують Анатолій, Олександр, Георгій, Іван та Юрій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

23 квітня в Україні відзначають своє професійне свято – психологи. Психологічна наука визначає психолога як професіонала, який досліджує внутрішній світ та закони поведінки людини, спрямовуючи її на шлях до гармонії з собою та оточуючими його людьми.

Також сьогодні у світі зустрічають Всесвітній день книг та авторського права, Всесвітній день лабораторій, Міжнародний день англійської мови, День побачень під місяцем, День німецького пива (German Beer Day), День іспанської мови в ООН, Міжнародний день "заплямованих пікселями техно-нікчемностей" або Міжнародний День техно-сільщини, День кактусівника.

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