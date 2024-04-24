Блогерша-"эскортница" Ксюша Манекен выходит замуж: в сети нашли предполагаемого жениха (видео)

Девушка показала в соцсети видео с женихом

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен, которая ранее спровоцировала скандал в сети, получив награду от Главного управления разведки Украины, поделилась с поклонниками, что выходит замуж. Девушка, которая в юности занималась эскортом и публично об этом рассказывала, похвасталась кольцом, которое получила от возлюбленного в честь помолвки.

В своем Instagram Ксюша Манекен опубликовала трогательное видео, на котором продемонстрировала обручальное кольцо с желтым драгоценным камнем, а также засветила будущего мужа.

"Теперь я знаю, что такое любовь", — написала счастливая невеста в подписи к видео с возлюбленным.

Тем временем в комментариях к ролику начали поздравлять блогершу, а также выяснять, кто же стал ее избранником. Пользователи выяснили, что возлюбленного Ксюши Манекен, скорее всего зовут Андрей и он занимается продажей недвижимости.

Позже в своих Instagram-сторис Ксюша Манекен опубликовала фото с мужчиной, который очень напоминает ее возлюбленного из видео и написала:

"Человек, который не только собирает для нас мебель, но и делает меня самой счастливой женщиной в мире".

Кроме того, блогерша дала прямую ссылку на страницу мужчины и обозначила, что это для тех, кто делает "расследования" в комментариях. Однако, на этой странице Андрей освещает только свою работу, а никаких личных фото в блоге автора нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в ГУР прокомментировали награждение блогерши -"эскортницы". Говорят об особых навыках и инструментах не для публикаций.