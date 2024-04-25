Праздник 25 апреля: что нельзя делать сегодня в день Марка Ключника

Согласно народным приметам, дождь сегодня — к богатому урожаю

В четверг, 25 апреля, в церковном календаре по новоюлианскому стилю православные и греко-католики вспоминают святого апостола и евангелиста Марка. В народе отмечают праздник Марк Ключник, а христиане продолжают придерживаться Великого поста 2024.

Один из ближайших сподвижников Петра и Павла родился в Иерусалиме. Его дом был рядом с Гефсиманским садом, где Марк стал свидетелем молитв Иисуса Христа. Позднее, когда его арестовали, Марк чудом спасся от воинов. После вознесения Господня в доме его матери собирались и молились ученики Христа.

Марк был избран Христом среди 70-ти апостолов для проповеди Божьего слова. Он путешествовал по разным странам и, приблизительно в 62-63 годах, написал Евангелие, которое считается краткой записью проповедей апостола Петра. Позже он основал Александрийское христианское училище в Египте и стал первым епископом города.

Марка преследовали язычники. Однажды во время службы на него напали, избили и заключили в тюрьму. На следующий день его повели на суд, но по дороге он скончался от пыток. При попытке сжечь его тело на костре произошло чудо: вокруг потемнело, раздался гром, и началось землетрясение.

Сподвижники Марка похоронили его в Александрии в каменной гробнице, а спустя почти 3 века над ней была возведена церковь. Когда в 820 году власть в Египте перешла к арабам-мусульманам, мощи святого были перенесены в Венецию, где они хранятся в соборе святого Марка, ставшем жемчужиной не только Италии, но и всей Европы.

Традиции и приметы на 25 апреля

В народе апостола Марка прозвали Марком Ключником, поскольку святому приписали владение ключами от небесной влаги. Считалось, что святой Марк имеет силу как задерживать необходимые в эту весеннюю пору дожди, так и слать их на землю.

Поэтому 25 апреля (8 мая по старому стилю) особенно тщательно молили святого Марка о дожде. Люди верили, что если дождь прольется именно в этот день, урожай будет обильным, а у коров и коз будет много молока.

Дождь – к хорошему урожаю ржи.

Кукушка кукует – к теплой погоде.

Ясный и солнечный день – к жаркому лету.

Фото: freepik

Во время дождя запели птицы – скоро распогодится.

Что нельзя делать 25 апреля

Сплетничать, давать советы — собственная судьба пойдет наперекосяк.

Влюбленным парам строить и обсуждать планы — ничем хорошим это не закончится.

Повышать голос на женщин — можно тяжело заболеть.

У кого именины 25 апреля

В этот день именины празднуют Марк, Сильвестр, Сергей и Василий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

25 апреля в мире и в Украине встречают День дочери, Международный день девушек в IT (ежегодно в четвертый четверг апреля), Международный день ДНК (International DNA Day), Всемирный день борьбы с малярией, Международный день делегата, День финансовой независимости, Всемирный день пингвинов (World Penguin Day), День бумажных самолётиков, День общества Красной шляпы (Red Hat Society Day), День "Обожаю твои бедра" (Love Your Thighs Day, ежегодно в четвертый четверг апреля).

Также сегодня — День встречи на Эльбе (Elbe Day, East Meets West Day). Это эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать Пасху 2024 — один из наиболее значимых религиозных праздников. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с этим пасхальным событием.