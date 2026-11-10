Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией начинаются. Главное о встрече

Отдельные консультации проведут с европейскими партнерами, представителями НАТО и Еврокомиссии

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Украина, США и Россия 10–11 ноября проведут в Абу-Даби переговоры о завершении войны. Встреча в столице Объединенных Арабских Эмиратов пройдет в рабочем формате при американском посредничестве.

"Телеграф" следит за событиями в Абу-Даби. По данным российских СМИ, переговоры российской и украинской делегаций начнутся 10 ноября в 9:50 по киевскому времени.

Состав украинской переговорной группы сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, вместе с должностными лицами в делегации будет работать аналитик Службы внешней разведки.

Кто приедет от Украины

Украинскую делегацию возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав войдут руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица.

Также Украину будут представлять заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Состав делегаций США и России

От США в Абу-Даби прибудут представители президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед трехсторонней встречей они проведут консультации с представителями Украины, Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великой Британии и Италии.

Стив Уиткофф. Фото: gettyimages

Российскую делегацию возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В переговорную команду также войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков и заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин.

Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Военную часть российской группы будут представлять начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Юрий Жигарловский.

Гарантии безопасности, энергетика и обмены пленными

Первую сессию переговоров посвятят механизмам контроля за прекращением огня и безопасности после завершения боевых действий. Во время второй сессии стороны обсудят территориальные вопросы.

В повестку дня также входят энергетическое перемирие – прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море и работа зернового коридора. Отдельное направление – гуманитарные вопросы и обмен пленными.

Безопасность судоходства в Черном море и работа зернового коридора входят в повестку дня Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Планируем уделить большое внимание гуманитарному направлению. Необходимо активизировать обмены пленными. Надеюсь, что диалог в ОАЭ принесет практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой", – написал Кирилл Буданов.

Кто присоединится от Европы и НАТО

Параллельно в Абу-Даби состоятся отдельные координационные встречи с европейскими партнерами для согласования дальнейших совместных шагов. Умеров анонсировал присутствие представителей формата Е4 – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также НАТО и Европейской комиссии.

От НАТО к дипломатической работе присоединится руководитель аппарата и директор Офиса генерального секретаря Альянса Марка Рютте Джеффри ван Леувен. Европейские институты будут представлять руководитель кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный советник по вопросам внешней политики президента Европейского совета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.

Германию будет представлять советник федерального канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. В Абу-Даби также прибыл советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой Игорь Костюков, которого глава РФ Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной. Именно он возглавлял российскую сторону на первых двух раундах переговоров в ОАЭ в конце января – начале февраля 2026 года.