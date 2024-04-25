Свято 25 квітня: що не можна робити сьогодні в день Марка Ключника

Згідно з народними прикметами, дощ сьогодні — до багатого врожаю

У четвер, 25 квітня, у церковному календарі за новоюліанським стилем православні та греко-католики згадують святого апостола та євангеліста Марка. У народі відзначають свято Марк Ключник, а християни продовжують дотримуватися Великого посту 2024.

Один із найближчих сподвижників Петра та Павла народився в Єрусалимі. Його дім був поруч із Гефсиманським садом, де Марк став свідком молитов Ісуса Христа. Пізніше, коли його заарештували, Марк дивом урятувався від воїнів. Після піднесення Господня в домі його матері збиралися і молилися учні Христа.

Марк був обраний Христом серед 70 апостолів для проповіді Божого слова. Він мандрував різними країнами і, приблизно в 62-63 роках, написав Євангеліє, яке вважається коротким записом проповідей апостола Петра. Пізніше він заснував Олександрійське християнське училище в Єгипті і став першим єпископом міста.

Марка переслідували язичники. Якось під час служби на нього напали, побили та ув’язнили. Наступного дня його повели на суд, але дорогою він помер від тортур. При спробі спалити його тіло на багатті сталося диво: навколо потемніло, пролунав грім, і почався землетрус.

Сподвижники Марка поховали його в Олександрії в кам’яній гробниці, а майже через 3 століття над нею була зведена церква. Коли в 820 році влада в Єгипті перейшла до арабів-мусульман, мощі святого були перенесені до Венеції, де вони зберігаються в соборі святого Марка, що став перлиною не тільки Італії, а й усієї Європи.

Традиції та прикмети на 25 квітня

У народі апостола Марка прозвали Марком Ключником, оскільки святому приписали володіння ключами від небесної вологи. Вважалося, що святий Марк має силу як затримувати потрібні цієї весни дощі, так і слати їх на землю.

Тому 25 квітня (8 травня за старим стилем) особливо старанно благали святого Марка про дощ. Люди вірили, що якщо дощ проллється саме у цей день, урожай буде рясним, а у корів та кіз буде багато молока.

Дощ – до врожаю жита.

Зозуля кує – до теплої погоди.

Ясний та сонячний день – до спекотного літа.

Фото: freepik

Під час дощу заспівали птахи – скоро розпогодиться.

Що не можна робити 25 квітня

Пліткувати, давати поради — власна доля піде шкереберть.

Закоханим парам будувати та обговорювати плани — нічим добрим це не закінчиться.

Підвищувати голос на жінок — можна важко захворіти.

У кого іменини 25 квітня

Цього дня іменини святкують Марк, Сільвестр, Сергій та Василь.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

25 квітня у світі та в Україні зустрічають День дочки, Міжнародний день дівчат в IT (щороку у четвертий четвер квітня), Міжнародний день ДНК (International DNA Day), Всесвітній день боротьби з малярією, Міжнародний день делегата, День фінансової незалежності, Всесвітній день пінгвінів (World Penguin Day), День паперових літачків, День товариства Червоного капелюха (Red Hat Society Day), День "Люблю твої стегна" (Love Your Thighs Day, щороку в четвертий четвер квітня).

Також сьогодні – День зустрічі на Ельбі (Elbe Day, East Meets West Day). Це епізод Другої світової війни, коли 25 квітня 1945 року неподалік німецького міста Торгау на річці Ельба війська 1-го Українського фронту армії СРСР зустрілися з військами 1-ї армії США.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень 2024 — одне з найзначніших релігійних свят. Раніше "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані з цією великодною подією.