"На Щекавицу уже идем?" Красное небо над Краматорском поразило украинцев, что произошло (фото)
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Эхо взрывов слышали в Киеве и Виннице
Вечером в понедельник, 9 ноября, россияне атаковали газовую инфраструктуру в Донецкой области. После взрывов небо над оккупированным Краматорском стало красным, будто в фильмах об апокалипсисе.
"Телеграф" рассказывает, что известно об атаке. В сети пишут, что враг взорвал газопровод между Славянском и Краматорском. Некоторые связывают подземные толчки и вибрацию, которую прошлой ночью почувствовали жители центра Украины, именно с этим ударом.
Подробно читайте на "Телеграфе": Загадочные подземные толчки испугали украинцев. Вибрацию слышали от Житомира к Днепру
В сети появились кадры ночного неба над Краматорском. Небо полностью красное от зарева, выглядит это очень тревожно.
Люди активно комментируют произошедшее. Пишут, что именно так происходит, когда есть удар по газовой инфраструктуре. Также комментаторы подтверждают, что слышали эхо этого взрыва даже в Киеве и Ирпене. Вот некоторые из комментариев:
- Так выглядит ад, который создали люди
- Сердце разрывается
- Интересно, что в Киеве был толчок таких норм, и глухой гэп. Паблики пишут землетрясение…
- Тоже слышала в Ирпене
- Могли под землей что-то взорвать
- Ад на земле
- Газопровод перебили, а так похоже на выброс из сталкера
- У нас так в 22 в марте горело долго. Это газ
Также есть комментарии с горьким юмором, о "ядерке". Вспоминают о Щекавице (популярный украинский интернет-мем, возникший в сентябре 2022 года на фоне постоянных ядерных угроз со стороны России). Это шутливая идея, что в случае реального ядерного удара по Киеву нужно собраться на исторической горе Щекавица и устроить массовую "вечеринку" или оргию напоследок.
Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит Краматорск. Россияне практически превратили город в руину, однако там все еще остаются люди.