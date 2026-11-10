"На Щекавицу уже идем?" Красное небо над Краматорском поразило украинцев, что произошло (фото)

Эхо взрывов слышали в Киеве и Виннице

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Вечером в понедельник, 9 ноября, россияне атаковали газовую инфраструктуру в Донецкой области. После взрывов небо над оккупированным Краматорском стало красным, будто в фильмах об апокалипсисе.

"Телеграф" рассказывает, что известно об атаке. В сети пишут, что враг взорвал газопровод между Славянском и Краматорском. Некоторые связывают подземные толчки и вибрацию, которую прошлой ночью почувствовали жители центра Украины, именно с этим ударом.

Подробно читайте на "Телеграфе": Загадочные подземные толчки испугали украинцев. Вибрацию слышали от Житомира к Днепру

В сети появились кадры ночного неба над Краматорском. Небо полностью красное от зарева, выглядит это очень тревожно.

Небо над раненным городом стало красным. Фото: Илья Андреев

Зарево закрыло весь небосклон. Фото: Илья Андреев

Люди активно комментируют произошедшее. Пишут, что именно так происходит, когда есть удар по газовой инфраструктуре. Также комментаторы подтверждают, что слышали эхо этого взрыва даже в Киеве и Ирпене. Вот некоторые из комментариев:

Так выглядит ад, который создали люди

Сердце разрывается

Интересно, что в Киеве был толчок таких норм, и глухой гэп. Паблики пишут землетрясение…

Тоже слышала в Ирпене

Могли под землей что-то взорвать

Ад на земле

Газопровод перебили, а так похоже на выброс из сталкера

У нас так в 22 в марте горело долго. Это газ

Также есть комментарии с горьким юмором, о "ядерке". Вспоминают о Щекавице (популярный украинский интернет-мем, возникший в сентябре 2022 года на фоне постоянных ядерных угроз со стороны России). Это шутливая идея, что в случае реального ядерного удара по Киеву нужно собраться на исторической горе Щекавица и устроить массовую "вечеринку" или оргию напоследок.

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит Краматорск. Россияне практически превратили город в руину, однако там все еще остаются люди.