Где больше рыбы и выгоднее цена: проверили недорогие шпроты из "АТБ" и "Сільпо"

Сравнили содержимое двух банок, состав, количество тушек и стоимость консервов.

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Шпроты в масле – популярная закуска на праздники и не только: с ними делают бутерброды. Но сколько рыбы на самом деле в банке? Мы сравнили дешёвые консервы из "Сільпо" и "АТБ" – "Аквамарин" и "Своя Лінія": проверили состав, взвесили рыбу без масла и рассмотрели цвет и текстуру тушек.

Сколько рыбы в банке

Несмотря на калорийность, шпроты остаются популярными. Но, покупая банку, не знаешь, на сколько бутербродов её хватит. Первый продукт для сравнения – шпроты производства ООО "Бастіон Аква" – "Аквамарин". На этикетке указана масса нетто 150 г. В составе – копчёная килька или салака балтийская (не менее 65%), рафинированное подсолнечное масло и поваренная соль.

Второй продукт – шпроты торговой марки "Своя Лінія". Их изготовило ООО "Рибоконсервний завод "Квазар" по заказу ООО "АТБ-МАРКЕТ". Масса нетто банки – 160 г, заявленная масса рыбы – 112 г. В составе указаны копчёная килька или салака (не менее 70%), рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло и соль.

Банки различаются общей массой и заявленной долей рыбы. Но по этикетке нельзя определить, сколько её фактически получит покупатель. Поэтому мы слили масло, взвесили содержимое и посчитали рыбки.

Сколько весит рыба без масла

Открыв консервы, мы переложили рыбу на тарелку и взвесили на кухонных весах. В банке "Аквамарин" без масла осталось 107 г рыбы. Масса рыбы из "Своєї Лінії" – 119 г: на 12 г больше, чем у первого продукта, и на 7 г больше заявленной на этикетке массы основного компонента. Однако отметим: это может быть связано с тем, что масло стекло не полностью. Этому способствовала одна особенность рыбы из банки "Своя Лінія", о которой расскажем позже.

Интересно, что в банке "Аквамарин" было 13 рыбок, а в "Своя Лінія" – 14, однако это не правило, поскольку рыбу считают по весу.

После сливания масла в банке "Своя Лінія" осталось больше рыбы, чем в "Аквамарин"

Цвет и текстура: какие шпроты выглядят аппетитнее

Оба продукта имеют характерный для шпрот вид: рыбки выложены рядами, сохраняют форму, а масло имеет золотисто-жёлтый или янтарный оттенок.

Шпроты "Аквамарин" темнее – насыщенного золотисто-коричневого цвета копчения. Они лежали спинками вверх. Тушки плотные, а при разрезании хорошо заметна структура мякоти. После перекладывания на тарелку рыбки сохраняют форму.

Шпроты "Аквамарин" лежали в банке спинками вверх

У "Своя Лінія" более светлый, золотистый оттенок. Тушки аккуратно уложены горизонтально и в основном целые. Сама мякоть немного мягче, но волокнистая структура также хорошо заметна. Такая рыба лучше удерживает масло.

Шпроты "Своя Лінія" в банке и "в разрезе"

Что с маслом

В обеих банках масло насыщенного жёлто-янтарного цвета. После того как мы достали рыбу, на дне посуды остались мелкие частицы рыбы и осадок. Масло из "Аквамарин" выглядит немного темнее – как и сами тушки; осадка в нём больше. В "Своя Лінія" заливка светлее, золотисто-жёлтая.

Оттенок масла после сливания помогает сравнить шпроты двух марок

Какие на вкус

Шпроты марки "Аквамарин" более плотные, поэтому лучше будут держать форму на бутерброде, особенно если планируется застолье и рыбки будут выкладывать на багет. Если же выбирать рыбу для мягкого хлеба, подойдёт "Своя Лінія" с более мягкими рыбками. Рыбки одинаково солёные и жирные, не оставляют неприятного послевкусия. При оценке рыбы мнения разделились – вердикт был обусловлен исключительно плотностью или мягкостью рыбы.

Какие шпроты выбрать: вопрос цены

На момент сравнения банка шпрот "Аквамарин" массой 150 г стоила 99 грн. За банку "Своя Лінія" массой 160 г в АТБ просили 68,70 грн по акционной цене вместо 85,90 грн.

В пересчёте 100 граммов шпрот "Аквамарин" стоят примерно 92,52 грн, а "Своя Лінія" – 57,73 грн по акционной цене. Даже без скидки "Своя Лінія" дешевле: около 72,18 грн за 100 г рыбы.

Сравнение цен показывает, что "Своя Лінія" дешевле "Аквамарин"

Как сообщал "Телеграф", ранее были проверены сардины двух марок из "АТБ". После слива жидкости консервы "Своя Линия" и "Разумный выбор" были взвешены: по фактической массе рыбы первые оказались немного выгоднее.