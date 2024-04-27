Церковный праздник 27 апреля: что нельзя делать сегодня в Лазареву субботу

Сегодня украинцы отмечают Лазареву субботу и День казначея, а в мире — День ветеринарного врача

Накануне Вербного воскресенья 2024 православная церковь и греко-католики воспоминают о чуде воскрешения Иисусом Христом праведника Лазаря. В 2024 году 27 апреля христиане восточного обряда празднуют светлый церковный праздник — Лазареву субботу. Постоянной даты это событие в церковном календаре не имеет – ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста.

В Священном Писании рассказывается история о Лазаре и его сестрах, Марфе и Марии, которые обитали в небольшой деревне Вифания недалеко от Иерусалима. Во время своего пребывания на земле Иисус часто посещал их дом. Однажды Лазарь заболел, и его сестры послали сообщить Иисусу о его состоянии, указав, что тот, кого Он любит, болен. Иисус сказал, что эта болезнь не приведет к смерти, но будет причиной прославления Божьего Сына.

Лазарь умер за 4 дня до прихода Иисуса в Вифанию. Иисус, испытывая глубокую скорбь, подошел к месту, где Лазарь был погребен, и прослезился. Затем он велел отвалить камень от входа в гробницу и сказал: "Лазарь! Иди вон!". И Лазарь, обвитый погребальными пеленами, вышел из гробницы живым.

После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет. Он стал епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Традиции и приметы на Лазареву субботу 2024

Лазарева суббота — это символ того, что как жизнь, так и смерть человека подвластны Господу. Она приносит надежду на спасение всех верующих христиан и дарует им вечную жизнь.

В этот день начинается освящение вербы, которая является главным символом Вербного воскресения. В этом году праздник выпадает на 28 апреля, за неделю до Пасхи 2024.

Во время Великого поста в Лазареву субботу запрещено употреблять мясо и молочные продукты. В праздничный день рыба также запрещена, однако разрешается употребление рыбьей икры и умеренное употребление вина.

Ясная и теплая погода обещает богатый урожай фруктов.

Если ударит мороз, то яровые хлеба уродятся на славу.

Направление, в котором ветер дует, сохранится до конца августа.

Лазарева суббота: что нельзя делать 27 апреля

Делать любые хирургические операции, пломбировать зубы — результат может быть неудачным.

Завидовать и злословить.

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Начинать новые дела и заводить знакомства.

Находиться в местах большого скопления людей.

Планировать важные дела.

Злоупотреблять алкоголем.

Одалживать деньги.

У кого именины 27 апреля

В этот день именины празднуют Семен, Мария, Николай, Степан, Иван, Петр, Анастасия, Сергей и Павел.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

27 апреля в Украине — День казначея. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно, начиная с 2020 года. День казначея посвящен тем, кто занимается финансами страны на различных уровнях. Праздник отражает значимость эффективного управления государственными финансами и составления бюджета для стимулирования экономического развития Украины.

Также мировое сообщество встречает сегодня Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day), Всемирный день тапира (World Tapir Day), День рождения памперсов, День спасения морских млекопитающих, День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.

Кроме того, ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, Международный день скульптуры (International Sculpture Day), Международный день настольных игр (International Tabletop Day), Всемирный день тай-цзи и цигун (World Tai Chi and Qigong Day), Международный Маркониевский день (International Marconi Day), День Боба Уиллса (Bob Wills Day, музыкант, один из основателей вестерн-свинг).

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать Пасху 2024 — один из наиболее значимых религиозных праздников. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с этим пасхальным событием.