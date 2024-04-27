Церковне свято 27 квітня: що не можна робити сьогодні у Лазареву суботу

Сьогодні українці відзначають Лазареву суботу та День скарбника, а у світі – День ветеринарного лікаря

Напередодні Вербної неділі 2024 православна церква та греко-католики згадують про чудо воскресіння Ісусом Христом праведника Лазаря. 2024 року 27 квітня християни східного обряду святкують світле церковне свято — Лазареву суботу. Постійної дати ця подія у церковному календарі не має – її відзначають у суботу шостого тижня Великого посту.

У Святому Письмі розповідається історія про Лазаря та його сестер, Марту та Марію, які мешкали в невеликому селі Віфанія недалеко від Єрусалима. Під час перебування на землі Ісус часто відвідував їхній дім. Якось Лазар захворів, і його сестри послали повідомити Ісуса про його стан, вказавши, що той, кого Він любить, хворий. Ісус сказав, що ця хвороба не призведе до смерті, але спричинить прославлення Божого Сина.

Лазар помер за 4 дні до приходу Ісуса до Віфанії. Ісус, зазнаючи глибокої скорботи, підійшов до місця, де Лазар був похований, і розплакався. Потім він наказав відвалити камінь від входу в гробницю і сказав: "Лазаре! Виходь!". І Лазар, обвитий похоронними пеленами, вийшов із гробниці живим.

Після воскресіння Лазар прожив ще 30 років. Він став єпископом на Кіпрі та проповідував християнство.

Традиції та прикмети на Лазареву суботу 2024

Лазарева субота — це символ того, що як життя, так і смерть людини підвладні Господу. Вона приносить надію на спасіння всіх вірян і дарує їм вічне життя.

Цього дня розпочинається освячення верби, яка є головним символом Вербного воскресіння. Цього року свято випадає на 28 квітня, за тиждень до Великодня 2024.

Під час Великого посту в Лазареву суботу заборонено вживати м’ясо та молочні продукти. У святковий день риба також заборонена, проте дозволяється вживання рибної ікри та помірне вживання вина.

Ясна та тепла погода обіцяє багатий урожай фруктів.

Якщо вдарить мороз, то ярий хліб вродить на славу.

Напрямок, у якому вітер дме, збережеться до кінця серпня.

Лазарева субота: що не можна робити 27 квітня

Робити будь-які хірургічні операції, пломбувати зуби – результат може бути невдалим.

Заздрити та злословити.

Фото: freepik

Починати нові справи та заводити знайомства.

Перебувати у місцях великого скупчення людей.

Планувати важливі стосунки.

Зловживати алкоголем.

Позичати гроші.

У кого іменини 27 квітня

Цього дня іменини святкують Семен, Марія, Микола, Степан, Іван, Петро, Анастасія, Сергій та Павло.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

27 квітня в Україні — День скарбника. Це професійне свято відзначається щорічно, починаючи з 2020 року. День скарбника присвячений тим, хто займається фінансами країни на різних рівнях. Свято відображає значущість ефективного управління державними фінансами та складання бюджету для стимулювання економічного розвитку України.

Також світове співтовариство зустрічає сьогодні Всесвітній день графічного дизайну (World Graphic Design Day), Всесвітній день тапіра (World Tapir Day), День народження памперсів, День порятунку морських ссавців, День 50-відсоткової ймовірності зустрічі з динозавром.

Крім того, щорічно в останню суботу квітня відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря, Міжнародний день скульптури (International Sculpture Day), Міжнародний день настільних ігор (International Tabletop Day), Всесвітній день тай-цзі та цигун (World Tai Chi and Qigong Day), Міжнародний Марконієвський день (International Marconi Day), День Боба Віллса (Bob Wills Day, музикант, один із засновників вестерн-свінг).

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень 2024 — одне з найзначніших релігійних свят. Раніше "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані з цією великодною подією.