Таинственные подземные толчки напугали украинцев. Вибрацию слышали от Житомира до Днепра

Официальных подтверждений, что в Украине было землетрясение, пока нет

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В ночь на вторник, 10 ноября, в Киеве, Житомире и Виннице люди почувствовали подземные толчки. По словам очевидцев, они были настолько сильными, что в некоторых домах открывались двери и осыпался потолок.

Сообщения об этом появились в сети после полуночи. Как пишут местные жители, в Виннице из-за вибрации даже проснулись маленькие дети. Также писали, будто перед этим были слышны взрывы. В сети также пишут, что "что-то рвануло под землей".

При этом официальных сообщений о землетрясении на территории Украины пока нет. Что именно стало причиной толчков, точно неизвестно.

Однако на сайте автоматической системы Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксированы сообщения украинцев о подземных толчках. Пишут, что звук странного взрыва и сильную вибрацию, возникшую после него, было слышно по всей центральной Украине, "от Житомира до Днепра".

На сайте Главного центра специального контроля нет сообщений о землетрясении в ночь на 10 ноября. Подтвержденных данных о землетрясении, его магнитуде и эпицентре на момент публикации нет.

Где в Украине самый высокий риск землетрясений: главные сейсмические зоны

Наиболее сейсмически опасными в Украине являются южные и западные области. На территорию страны влияют как местные землетрясения, так и мощные очаги за ее пределами.

Основные зоны сейсмической активности определяет Всемирный центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Среди них – Карпатский регион, Крымско-Черноморская и Южно-Азовская зоны, а также локальные очаги в центре и на востоке Украины.

Сейсмически активные районы Украины. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Зона Вранча и неглубокие землетрясения в Карпатах

Зона Вранча расположена в Румынии, однако ее влияние распространяется далеко за пределы этой страны. Толчки из очагов на большой глубине могут ощущаться на всей территории Украины, в частности в центральных регионах.

В Карпатском регионе, который охватывает Закарпатье, Карпаты и Прикарпатье, местные землетрясения возникают на небольшой глубине. Из-за этого колебания на поверхности могут достигать 7–7,5 балла.

Сейсмические очаги у морей и на Полтавщине

Крымско-Черноморская зона охватывает южное побережье Крыма и акваторию Черного моря. Здесь регулярно регистрируют слабые локальные толчки, однако возможны и более сильные колебания. Отдельная Южно-Азовская зона включает районы Азовского моря и прилегающие территории юга.

В центральной и восточной частях Украины также есть локальные проявления сейсмической активности. В частности, на Полтавщине, на стыке Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины, время от времени фиксируют слабые землетрясения магнитудой до 4,6.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в августе этого года в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Магнитуда составила 2,7 балла по шкале Рихтера.