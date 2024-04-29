Трендовые платья на весну-лето 2024: какие фасоны будут в моде в новом сезоне (фото)
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Топ модных платьев на весну-лето 2024
Весна и лето считаются временем платьев, а значит, самое время обновить гардероб и создавать стильные образы. "Телеграф" уже рассказывал о трендовых украшениях на весну 2024, а сегодня делится, какие платья будут в моде в новом сезоне.
Среди главных трендов сезона платья-миди, наряды из прозрачных тканей, рюши и воланы, пишет ТСН. Что еще будут носить модницы в новом сезоне, предлагаем узнать подробнее.
Прозрачные платья
Главный тренд весны-лета 2024 — полупрозрачные и прозрачные ткани, которые умело вплетаются в образы. Этот тренд охватывает и платья, так что можете смело экспериментировать, выбирая наряды таких фасонов. Прозрачные платья подчеркивают женственность и элегантность любого образа.
Мини платья
В моду снова возвращается тренд на мини-платья, которые прекрасно подчеркивают ноги. А когда как не летом это демонстрировать. Дизайнеры предлагают разные фасоны мини платьев, так что каждая модница найдет что-то по душе.
Платья миди
Еще один популярный тренд этой весны — платья миди. Это один из самых универсальных фасонов, который помогает создавать стильные образы. В моде будут как закрытые платья миди, так и более открытые и легкие.
Платья с открытыми плечами
Романтический и элегантный тренд лета — платья с открытыми плечами, которые подчеркивают также ключицы и зону декольте. Такие платья подойдут для создания легких летних образов для романтических свиданий и веселых прогулок.
Платья с рюшами и воланами
Еще один тренд нового сезона — платья с рюшами и воланами, которые помогают создавать кокетливые и романтические образы. В этом сезоне стоит обратить внимание на платья с этими элементами на рукавах, подолах и лифах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.