Трендові сукні на весну-літо 2024: які фасони будуть в моді у новому сезоні (фото)

Топ модних суконь на весну-літо 2024

Весна і літо вважаються часом суконь, отже, саме час оновити гардероб і створювати стильні образи. "Телеграф" вже розповідав про трендові прикраси на весну 2024 року, а сьогодні ділиться, які сукні будуть в моді в новому сезоні.

Серед головних трендів сезону сукні-міді, вбрання із прозорих тканин, рюші та волани, пише ТСН. Що ще носитимуть модниці в новому сезоні, пропонуємо дізнатися докладніше.

Прозорі сукні

Головний тренд весни-літа 2024 — напівпрозорі та прозорі тканини, які вміло вплітаються в образи. Цей тренд охоплює і сукні, тому можете сміливо експериментувати, обираючи вбрання таких фасонів. Прозорі сукні підкреслюють жіночність та елегантність будь-якого образу.

Фото: Pinterest

Міні сукні

У моду знову повертається тренд на міні-сукні, які чудово підкреслюють ноги. А коли як не влітку, це демонструвати. Дизайнери пропонують різні фасони міні суконь, тож кожна модниця знайде щось до душі.

Фото: Pinterest

Сукні міді

Ще один популярний тренд цієї весни – сукні міді. Це один із найуніверсальніших фасонів, який допомагає створювати стильні образи. У моді будуть як закриті сукні міді, так і більш відкриті та легкі.

Фото: Pinterest

Сукні з відкритими плечима

Романтичний та елегантний тренд літа – сукні з відкритими плечима, які підкреслюють також ключиці та зону декольте. Такі сукні підійдуть для створення легких літніх образів для романтичних побачень та веселих прогулянок.

Фото: Pinterest

Сукні з рюшами та воланами

Ще один тренд нового сезону — сукні з рюшами та воланами, які допомагають створювати кокетливі та романтичні образи. Цього сезону варто звернути увагу на сукні з цими елементами на рукавах, подолах та ліфах.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.