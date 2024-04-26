Эти трендовые украшения сделают вас иконой стиля весной 2024 (фото)

Названы модные украшения на эту весну

Украшения могут как разнообразить дополнить образ, так и его испортить. Поэтому к подбору украшений нужно относиться со всей ответственностью и серьезностью. Этой весной особой популярностью будут пользоваться некоторые виды украшений, на которые следует обратить внимание. "Телеграф" уже рассказывал о трендовом "клубничном" макияже на весну, а сегодня делится, какие украшения будут в моде.

Как оказалось, в новом сезоне снова будут в тренде серьги-кольца и кольца с камнями, пишет unian.net. Также в поле зрения модниц будут чокеры, двойные браслеты и "голубки". Предлагаем узнать о них подробнее.

Серьги-кольца

В последнее время в тренде минимализм, поэтому неудивительно, что серьги-кольца снова возвращаются в моду. Они выглядят просто и элегантно, поэтому легко сочетаются в разных образах — как в повседневных, так и в более праздничных.

Кольца с камнями

Стилисты говорят, что лучше иметь одно скромное драгоценное кольцо, чем десяток дешевых и вычурных. И если говорить о кольцах с камнями, то речь не о куче типичных стразов. Лучше всего подобрать кольцо с красивым разноцветным камушком, оно может стать изюминкой образа.

Колье "Голубка"

Один из последних трендов — колье "Голубка", которое так облюбовали модницы. Это украшение придает образу нежности, легкости и женственности. А еще оно символизирует мир.

Двойной браслет

Идеальным дополнением к образу может стать изысканный двойной браслет, особенно в золотистом оттенке. Такое украшение выглядит дорого, элегантно и женственно.

Чокер

Чокер — как модный "привет" из прошлого. Это украшение из 90-х снова возвращается в тренды. Однако, в этом году следует обратить внимание на более интересные модели. Ведь обычный черный чокер уже антитренд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.