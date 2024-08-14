Назвал блогера п*даром и поплатился: как суд наказал львовянина за нападение на Николаса Карму

На заседание суда обвиняемый не пришел

Во Львове суд признал 21-летнего Николая Пискорского виновным в совершении мелкого хулиганства. Местный житель с перцовым баллончиком напал на известного блогера Николаса Карму и обижал его.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в судебном реестре в августе.

Сам Николас Карма рассказывал, что, прогуливаясь по площади Рынок, услышал нецензурные возгласы в свой адрес. На видео, обнародованном блогером, видно как он делает замечание парню, что не красиво выкрикивать в спину. Впоследствии этот парень брызнул в лицо блогера баллончиком.

"Мне не нравятся твои тик-токи и я считаю, что ты чуть-чуть гейской натуральности. Мне не нравятся пи*ары", – заявил парень Николасу Карме.

Николас Карма написал заявление в полицию, которая сообщила, что разыскала 21-летнего хулигана. В отношении его возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст.125 УКУ (нанесение легких телесных повреждений).

В августе в судебном реестре обнародовали постановление о привлечении нападающего к административной, а не уголовной ответственности. Судья Ольга Павлюк назначила Николаю Пискорскому 119 грн штрафа за мелкое хулиганство и обязала уплатить 605 грн судебного сбора. На заседание суда Пискорский не пришел. Постановление можно обжаловать.

На момент публикации Николас Карма (Николай Бучак – настоящее имя) не ответил на вопрос "Телеграфа" о решении суда.

Отметим, что 29-летний Николай Бучак известен под псевдонимом Николас Карма. Львовский блогер известен своими видео в Tik Tok и Instagram, на которых он подходит к прохожим и спрашивает, сколько стоит их образ. Профиль блогера в Tik Tok насчитывает почти 500 тысяч подписчиков, а в Instagram – более 350 тысяч подписчиков.

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