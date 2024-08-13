Ирину Фарион убила Россия? В СБУ дали официальный ответ

Спецслужба рассматривает сразу две версии убийства украинского политического деятеля

За убийством экснардепки и языковеда Ирины Фарион могли стоять российские спецслужбы. Проверки этой версии еще продолжаются. Об этом говорится в официальном ответе Службы безопасности Украины на информационный запрос сайта "Телеграф".

Отвечая на вопрос о причастности российских спецслужб к смерти политического деятеля, в СБУ сообщили: "В рамках своего функционала Служба безопасности осуществляет комплекс мер по выяснению всех обстоятельств убийства. Среди прочего, СБУ проверяет одну из версий по причастности российских спецслужб к организации убийства и связи задержанного с неонацистским движением, центр которого находится в РФ".

Версию о причастности российских спецслужб рассматривают в том числе в СБУ

И если названия российских спецслужб СБУ называть не стала, то по российскому неонацистскому движению конкретики больше.

В убийстве Ирины Фарион МВД подозревает 18-летнего жителя Днепра, который "засветился" в комментариях на неонацистской организации NS/WP – (National-Socialism/White Power), действующей в России и признанной террористической. Именно это движение, по данным СМИ, было причастно к поджогам военкоматов и машин в РФ, а также якобы готовило покушения на кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

Сам молодой человек на заседании суда 5 августа не признал свою причастность к движению российских неонацистов.

Напомним, Нацполиция рассматривает три основные версии убийства Ирины Фарион : личная неприязнь, общественно-политическая деятельность известной украинки, а также "русский след".