Если бы не убийство, Ирину Фарион могли посадить: в СБУ рассказали, за что именно

В деле открыли производство по четырем статьям Уголовного кодекса

Известная украинская языковед и экснардепка Ирина Фарион могла оказаться за решеткой за резкие высказывания в адрес русскоязычных военных, если бы не сама была убита.

Такой вывод можно сделать из официального ответа Службы безопасности Украины на информационный запрос сайта "Телеграф", касающийся слов политического деятеля о ее категорическом неприятии русскоязычных военнослужащих ВСУ и невозможность назвать их украинцами.

По этому факту Службой безопасности было открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на втором году полномасштабной войны с РФ экснардепка Фарион подвергла критике бойцов, говорящих на русском языке. В ноябре 2023 года в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Тогда она подчеркнула, что категорически не принимает такого даже если речь идет о бое.

... что вам, ребята, мешает, если вы так сильны и очень умны, выполнять статью 29 Закона о Вооруженных силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд .. (…) Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Тогда пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", — заявила Фарион.

В ответ языковед получили волну хейта. Ее критиковали рядовые граждане и чиновники. А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы и Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы они дали надлежащую оценку таким заявлениям.

При этом нашлись и приверженцы позиции бывшей нардепки. Одним из таких примеров стало письмо от студента из Симферополя Максима Глебова, которым Фарион поделилась у себя в соцсетях. При этом она не скрыла данные парня.

Когда Фарион не скрыла данные крымского студента, а после ее убийства медиа мгновенно открыли данные подозреваемого

А вскоре в сети появилось покаянное видео, на котором крымчанин отрекался от своих взглядов, сообщив, что этому предшествовал вежливый разговор в Центре противодействия экстремизму в Симферополе.

Вскоре критические высказывания по военным и раскрытие данных парня из Крыма, что поставило под угрозу его безопасность и жизнь, получили реакцию от украинских силовиков. Так, 15 ноября 2023 года на официальном сайте СБУ сообщили о начале уголовного производства и назначении ряда экспертиз по высказываниям и публикациям общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Если бы вина Фарион была доказана, то ей могла бы угрожать даже реальный срок заключения. Ведь за оскорбление чести и достоинства, а также угрозы военнослужащему УК Украины предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Но до логического конца расследования по делу не дошло.

Как сообщили в ответ на запрос "Телеграфа", уголовное производство было закрыто ПОСЛЕ убийства Ирины Фарион.

Интересно, что после задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, медиа очень оперативно раскрыли его данные. Были названы не только имя и фамилия 18-летнего Вячеслава Зинченко, но также опубликованы его фото и переписка. По мнению медиаэкспертов, был нарушен и закон, и нормы этики. А в Министерстве внутренних дел "задним числом" заявили об утечке информации и признали, что на этапе досудебного расследования это может негативно отразиться на судебном процессе.

Как сообщал "Телеграф", СБУ рассматривает как одну из версий — причастность к убийству известной Украинки российских спецслужб.