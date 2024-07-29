Приставил пистолет к животу: на Черкассчине пьяный начальник колонии угрожал сотруднику СТО (фото)

Фигуранту грозит тюрьма

В Черкасской области начальник исправительной колонии угрожал оружием работнику СТО. Его задержало ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро. По её данным, речь идет о начальнике "Старобабановской исправительной колонии". Со слов правоохранителей, он 24 июля находился на станции СТО под Уманью в нетрезвом состоянии.

Следствие установило, что во время разговора с работником станции техобслуживания начальнику колонии не понравилось как ему отвечали, и он начал размахивать своим огнестрельным оружием, угрожая им своему оппоненту.

"Сперва он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем даже выстрелил в стену", — говорится в сообщении.

В настоящий момент мужчине уже предъявили подозрение в хулиганстве. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают имени подозреваемого, однако "Телеграф", изучив данные из открытых источников, узнал, что речь может идти о Чернописском Валентине. Именно он, согласно реестрам, числится на должности начальника "Старобабановской исправительной колонии".

Чернописский Валентин

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