Во Львове люди устроили конфликт с копами из-за "уклониста": в полиции объяснились (видео)

Конфликт обошелся без пострадавших

Во Львове в понедельник, 23 декабря, произошел конфликт между водителем и полицейскими. Мужчина оказался в розыске ТЦК и позвал на помощь "группу поддержки".

Видеозаписи были обнародованы в местном telegram-канале "Реальный Львов". Отмечается, что происшествие произошло на улице Замарстыновской в районе улицы Тесленка.

Отмечается, что водителя остановили из-за невключенного поворотника. В результате разговора ему "стало очень плохо" вплоть до пены изо рта. Очевидцы сообщили, что на место прибыли восемь экипажей полиции и карета "Скорой помощи".

Свою версию озвучили во львовской патрульной полиции. Там сообщили, что водителя остановили за нарушение ПДД, а когда выяснилось, что он находится в розыске, то согласился поехать в ТЦК.

"Мужчина согласился поехать для уточнения информации, однако совершил телефонный звонок. Вскоре на месте собрались граждане, препятствовавшие законным действиям полиции и дергавшиеся за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что мужчина пожаловался на самочувствие, а потому для него вызвали "скорую". Медики осмотрели военнообязанного и сообщили, что никакой угрозы для его здоровья нет. После этого он добровольно поехал в ТЦК.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что в Приморском ТЦК Одессы умер мужчина. Однако она оказалась фейковой.