В Киевской области сотрудники ТЦК и полиции задули газом легковушку и подожгли ее: в ведомствах отреагировали (фото)

Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) задули газом салон автомобиля, где предположительно находился военнообязанный. Затем они подожгли машину, чтобы вынудить пассажира выйти.

Шокирующие кадры распространились в сети. Telegram-каналы пишут, что инцидент произошел в Вышгородском районе Киевской области.

На трассе работники ТЦК остановили автомобиль и принуждали пассажиров выйти наружу. Поскольку им это не удавалось, военные задули газом салон машины, а затем подожгли ее.

Также видно, как один из работников ТЦК засмеялся после содеянного. Следует отметить, что во время инцидента на месте присутствовали сотрудники полиции, которые помогали работникам ТЦК.

В Минобороны уже отреагировали на видео с поджогом авто военнообязанного. "Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", — написали в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами производит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. В пресс-службе отметили, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

"Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности", — говорится в публикации.

В свою очередь полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Об этом пресс-служба сообщила в Facebook.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины", — говорится в публикации.

По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в ТЦК рассказали, в какой области больше всего мобилизуют и от чего это зависит. Там добавили, что мужчин до 45 лет в основном направляют в штурмовые подразделения. А вот людей старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы.