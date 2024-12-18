Сотрудники ТЦК избили и увезли мужчину на Волыни: Лубинец уже обратился к прокуратуре

Представитель омбудсмена не смог получить доступ к пострадавшему

В Украине разгорелся новый скандал с участием ТЦК. На этот раз инцидент произошел в городе Ковель, что в Волынской области.

Соответствующую информацию обнародовал пользователь сети Александр Чабан, который утверждает, что пострадавшим оказался его брат. На это также уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Утром моего брата у подъезда дома, где он живет, при проверке документов сначала дали под дых, а потом избили люди в военной форме! Побили так что соседи вызвали скорую и полицию. При обследовании у хирурга в отделении быстро зашли много военных. Они, несмотря на замечания и возражения врачей, вывезли брата на каталке на улицу, забросили в бус и увезли", — написал Чабан.

По его словам, на месте была жена его брата, но ей никто ничего не объяснил. Она лишь успела сделать видео.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что после указанного случая на место немедленно выехал его представитель. Однако ему тоже не дали поговорить с мужчиной, сообщив, что того вывезли в воинскую часть.

Лубинец добавил, что такие действия могут быть расценены как вмешательство в действия государственного деятеля (ст 344 УК Украины), о чем было немедленно сообщено в Волынскую прокуратуру и в ГБР.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что в Приморском ТЦК Одессы умер мужчина. Однако она оказалась фейковой.