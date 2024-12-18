В сети говорят о смерти мужчины в Одесском ТЦК: что там произошло (видео)

Видео было записано 16 декабря

В социальных сетях активно распространяют информацию о том, что в Приморском ТЦК Одессы умер мужчина. Однако она оказалась фейковой.

В частности кадры были обнародованы в telegram-канале "Одесса Info". Авторы сообщения отметили, что имеют информацию о том, что мужчине успели предоставить помощь.

Позже информацию о смерти официально опровергли и в Одесском областном ТЦК. Там отметили, что видео было записано 16 декабря, когда одному из военнообязанных стало плохо.

"Оперативный дежурный немедленно вызвал карету скорой помощи и доложил руководству. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации пострадавшего для дальнейшего медицинского обследования и лечения", — говорится в сообщении.

В ТЦК напомнили, что обычно фейковые сообщения формируются российскими ресурсами для дестабилизации ситуации в Украине. Там призвали сохранять критическое мышление и проверять источники информации.

К слову, "Одесса Info" также обнародовала расширенную версию видеозаписи с мужчиной, который якобы "умер" в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине "бусификация" продолжается, несмотря на новый закон о мобилизации. В Раде назвали главную проблему.